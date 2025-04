Przychodnie studenckie

Badanie przesiewowe zaproponowane przez Michaela Fleminga, lekarza medycyny rodzinnej zostało przeprowadzone zagranicą, jednak wydaje się, że możliwa jest adaptacja tego prostego narzędzia do praktyki innych krajów. Placówki służby zdrowia, które przyjmują studentów, funkcjonują pod różnymi nazwami w większości krajów świata. Czy są to przychodnie studenckie czy uniwersyteckie lub studenckie ośrodki zdrowia - borykają się w podobnymi problemami i podobnymi dolegliwościami.

Problem depresji wśród studentów ma międzynarodowy i demokratyczny charakter, dotyka zarówno studentów polskich jak i obcokrajowców w Polsce, a poza granicami Polski studentów pochodzących z Polski na równi z innymi nacjami.

Depresja dotyka studentów każdej płci i narodowości. A skoro tak - screening proponowany przez doktora Fleminga może mieć uniwersalne zastosowanie. Badanie było niebywale proste: studenci pojawiający się w uniwersyteckim ośrodku zdrowia, w czasie oczekiwania na przyjęcie przez lekarza lub na badanie, wypełniali kwestionariusz składający się z 7 pytań związanych z depresją. Odpowiedź zajmowała badanym około 1 minuty.

Badanie przesiewowe

Badanie Fleminga służyło wyłonieniu z grupy wszystkich studentów odwiedzających uniwersytecki ośrodek zdrowia osób zagrożonych depresją lub już cierpiących na depresję. Wyniki badania służyły dostosowaniu dalszego postępowania z pacjentem do jego stanu, włączając w to objawy depresji, m. in. skierowaniu na psychoterapię lub farmakoterapię. Podsumowanie wyników ujawniło przemawiające do wyobraźni statystyki: jeden na 4-5 studentów trafiających do uniwersyteckiego ośrodka zdrowia cierpiał na depresję, a 2-3% spośród cierpiących na depresję studentów miało myśli samobójcze lub rozważało podjęcie próby samobójczej.

Dzięki badaniu przesiewowemu można było zaproponować im terapię, zanim zamiary dojrzały i przekształciły się w działania. W dalszej perspektywie czasu można również oczekiwać, że wczesne wykrycie depresji będzie miało wpływ na redukcję liczby osób, które nie kończą studiów z powodu zachorowania na depresję.

Wątpliwości wokół screeningu prewencyjnego

Badania przesiewowe budzą w środowisku specjalistów pewne wątpliwości. Główne zarzuty wobec screeningu prewencyjnego jako metody identyfikacji osób należących do grupy ryzyka dotyczyły zatajania przez studentów informacji o swoim stanie oraz wątpliwości, czy osoby doświadczające obniżonego nastroju w ogóle korzystają z usług uniwersyteckich ośrodków zdrowia. Zdaniem Michaela Fleminga to wątpliwości nieuzasadnione – studenci generalnie są szczerzy w kwestii ogólnego samopoczucia, smutku i obniżonego nastroju oraz generalnie korzystają z przychodni studenckich.

Screening okazał się skutecznym narzędziem w przypadku osób, które pojawiły się w ośrodku z dolegliwościami także innego rodzaju niż zaburzenia psychiczne.

Wartość badań prewencyjnych polega na dotarciu do grupy, która jeszcze nie podejrzewa lub nie rozpoznaje u siebie problemów o charakterze depresji.

Wczesna profilaktyka

Screening w formie zaproponowanej przez Michaela Fleminga może okazać się skuteczną metodą profilaktyki nie tylko depresji, ale i niekorzystnych zjawisk współwystępujących z depresją: nadużywania substancji psychoaktywnych, przedawkowań narkotyków, uzależnień, angażowania się w przemoc wobec partnera. Wczesne skierowanie na terapię może również zapobiec powstawaniu myśli i zamiarów samobójczych, zanim zostaną one sformułowane i wprowadzone w fazę realizacji. Kwestionariusze badań przesiewowych mogą okazać się w dłuższej perspektywie czasowej o wiele tańszym rozwiązaniem niż oczekiwanie na ujawnienie się zaburzenia i leczenie jego ciężkiej postaci.

