Jak przeprowadzić test?

Czytaj każde pytanie i odpowiadaj na nie. Przyznawaj sobie punkty:

Nie – 0 punktów,

Tak – 1 punkt.

Tam, gdzie odpowiedziałbyś „raczej nie” albo „czasami tak” – punktuj 0. Pamiętaj, że pytamy Cię o przeważające tendencje w motywacji, a nie o wyjątkowe reakcje. Udzielane odpowiedzi powinny odzwierciedlać Twoje zachowania i przekonania z okresu całego życia, a nie tylko np. kryzysu emocjonalnego. Szczególnie ważne są motywacje pierwotne, te z okresu pierwszych dziesięciu lat dorosłego życia. Na nich się opieraj. Zrezygnuj z odpowiedzi opartych na chciejstwie (to, jak chciałbyś, żeby było) na rzecz głębokiego i szczerego wyznania. Nie ma typów dobrych lub złych. Każdy ma określone szanse i ograniczenia i to ich rozpoznanie jest najważniejsze. Test ten jest rodzajem ankiety pozytywnej; nie zawiera podchwytliwych pytań, wyłapujących próby oszustwa, dlatego jeśli chcesz uzyskać wiarygodny rezultat, musisz być wobec siebie absolutnie szczery.

Zestawy pytań:



Zestaw pytań dla typu 1

- Czy masz silną potrzebę postępowania zawsze w sposób słuszny i zgodny ze standardami moralnymi?

- Czy wszystko, co robisz, lubisz robić dokładnie, zachowując standardy wysokiej jakości?

- Czy lubisz wygłaszać swoje myśli precyzyjnie i do tego dążysz?

- Czy zdarza Ci się popadać w gniew, kiedy nie możesz solidnie wykonać wszystkich zaplanowanych zadań?

- Czy miast sukcesów i nagród bardziej ważna jest dla Ciebie satysfakcja, że dobrze wykonałeś zadanie?

- Czy masz tendencję (choćby mimowolną) do poprawiania po innych tego, co można było wykonać lepiej?

- Czy często rezygnujesz z realizacji swoich potrzeb, ustępując komuś, kto usilniej się domaga realizacji jego potrzeb?

- Czy przejawiasz tendencję do zbyt krytycznej oceny swoich działań?

- Czy jesteś przekonany, że na ład w życiu trzeba ciężko pracować?

- Czy uważasz, że każdy problem ma z reguły jedno najlepsze rozwiązanie?

Zestaw pytań dla typu 2

- Czy zadania związane z planowaniem, odbywaniem długich zebrań, omawianiem szczegółów budzą w tobie niechęć?

- Czy odczuwasz opór przed wchodzeniem w intymne, bliskie relacje?

- Czy masz tendencję do ciągłego sprawdzania stanu emocjonalnego bliskiej Ci osoby?

- Czy pociągają Cię trudne związki?

- Czy czerpiesz radość i spełnienie z niesienia pomocy innym ludziom?

- Czy czasami masz wrażenie, że przez swoja wrodzoną otwartość na ludzi bywasz wykorzystywany?

- Czy stosunkowo łatwo potraŘsz darować ludziom nawet poważne wyrządzone Ci krzywdy, mimo że jest Ci przykro?

- Czy potraŘsz nie szczędzić czasu i energii, nawet ze stratą dla siebie, jeśli ktoś potrzebuje pomocy?

- Czy masz podskórne przeczucie, że dostosowując się do potrzeb innych jesteś nieszczery wobec nich i siebie?

- Czy czasem uważasz, że nie jesteś taki zły, a znów kiedy indziej wydaje Ci się, że oszukujesz ludzi i jesteś nikim?

Zestaw pytań dla typu 3

- Czy utrata uznania, poważania i szacunku otoczenia byłaby dla Ciebie bardzo bolesna?

- Czy potraŘsz dobrze skrywać swoje rozterki i problemy, tak że otoczenie widzi cię jako człowieka zadowolonego z życia?

- Czy realizacja zamierzeń i celów daje Ci poczucie spełnienia, a gdy pojawia się ich brak, opuszczają Cię chęci do działania?

- Czy w większości sytuacji życiowych potraŘsz się dostosować i dobrze odnaleźć?

- Czy według Ciebie o wartości człowieka w ogromnym stopniu świadczy to, co robi?

- Czy uważasz, że najlepszym sposobem wyrażenia uczuć jest czynienie dobra, czy to w rodzinie, czy w przyjaźni, a nie rozmyślania, słowa i czułość?

- Czy niepowodzenia traktujesz jako niepełne sukcesy, wyciągasz wnioski i idziesz dalej bez roztrząsania ich?

- Czy lubisz rywalizację i nie sam efekt, ale dopiero sukces gwarantuje Ci dobre samopoczucie?

- Czy nie tolerujesz niekompetencji, niedbalstwa i lenistwa (także u siebie)?

- Czy kiedy coś Ci nie wychodzi, zaczynasz wątpić we własne siły?

Zestaw pytań dla typu 4

- Czy wolisz pracę wizjonerską, wymagającą pewnej dozy artyzmu, od skrupulatnej i analitycznej?

- Czy jesteś zazdrosny o swoich bliskich i nie lubisz, kiedy nawiązują nowe znajomości?

- Czy łapiesz się na tym, że najbardziej pragniesz tego, czego w tej chwili nie masz?

- Czy uważasz, że twoje prawdziwe Ja ożyłoby gdyby pojawiła się wyśniona miłość, pełna ekstazy i uniesienia?

- Czy uważasz zwykłych i pospolitych ludzi za mało interesujących i wolisz tych wyjątkowych, oryginalnych, czasem wręcz ekscentrycznych?

- Czy sądzisz, że gdyby ludzie potraŘli wyrażać swoje uczucia i potrzeby w otwarty sposób, to łatwiej byłoby im żyć?

- Czy pociągają Cię tradycje duchowe i świat symboli z różnych epok, które przyczyniają się do rozwikłania zagadki życia?

- Czy wypowiadając się z humorem o innych bywasz kąśliwy i sarkastyczny, choć bez agresywnych zamiarów?

- Czy poszukujesz unikalnego i właściwego dla Ciebie stylu w życiu?

- Czy praca w biurze byłaby dla Ciebie męką?

Zestaw pytań dla typu 5

- Czy sądzisz, że wielu ludzi myśli z gruntu nielogicznie i dlatego nie rozumieją Twojego punktu widzenia?

- Czy złoszczą Cię sytuacje, w których ktoś, zamiast przejść do rzeczy, rozmawia na luźne tematy niezwiązane z przedmiotem dyskusji?

- Czy jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest dla Ciebie poszanowanie indywidualności i wolności?

- Czy lubisz obserwować świat z bezpiecznego dystansu, będąc niezauważonym?

- Czy wolisz życie w sferze intelektu niż oddawanie się emocjom i popędom?

- Czy czujesz wewnętrzną potrzebę nauki, osiągania kolejnych stopni wiedzy?

- Czy pociąga Cię planowanie podróży, nowych doświadczeń i przedsięwzięć, ale często Twój zapał znika dość szybko?

- Czy lubisz gromadzić fakty, informacje służące rozwojowi intelektualnemu i poszerzaniu wiedzy?

- Czy przez wybór drogi życiowej z dala od zgiełku, czujesz się czasami samotny?

- Czy odczuwasz większą radość ze spotkania rozważając je później niż w trakcie jego trwania?

Zestaw pytań dla typu 6

- Czy poświęcenie się dla rodziny albo wyższego celu stanowi dla Ciebie jedno z głównych źródeł satysfakcji?

- Czy stać Cię na duży wysiłek, żeby zapewnić minimum komfortu sobie i swojej rodzinie?

- Czy zauważasz u siebie utratę wiary w autorytety?

- Czy boisz się w pełni ufać ludziom, gdyż uważasz, że może to nieść dla Ciebie jakieś zagrożenia?

- Czy potraŘsz być wierny sprawie albo autorytetowi, nawet gdy wszyscy się odwrócą?

- Czy uważasz, że podstawą dobrego funkcjonowania w grupie jest utrzymanie z nią harmonijnych relacji?

- Czy lubisz mieć dobrze zaplanowane życie, w tym także czas wolny?

- Czy masz silny kręgosłup moralny, który odrzuca „załatwianie”, protekcję, łapownictwo?

- Czy bardziej szanujesz sprawdzone autorytety niż ludzi elastycznych i energicznych?

- Czy ważniejsze jest dla Ciebie poczucie bezpieczeństwa niż potrzeba sukcesu?

Zestaw pytań dla typu 7

- Czy czujesz, że jest w Tobie wieczne dziecko, pogodny lekkoduch?

- Czy uważasz, że życie nie zna granic?

- Czy występuje w Tobie silna potrzeba stałego przeżywania pozytywnych emocji?

- Czy jesteś przekonany, że chociaż pojawiają się trudności, los Ci sprzyja?

- Czy lubisz snuć odważne plany, wykraczające niejednokrotnie poza przeciętność?

- Czy towarzyszy Ci poczucie, że ludzie nie dostrzegają w Tobie prawdziwej głębi, a jedynie powierzchownie osobę rozrywkową i duszę towarzystwa?

- Czy miast spokojnego i bezpiecznego życia bardziej pociągają Cię ciekawe doświadczenia, rywalizacja, nowości i ryzyko?

- Czy chciałbyś być wolnym strzelcem, odpowiedzialnym jedynie przed sobą?

- Czy odczuwasz – niemal fizyczny – głód podniecających wrażeń i przeżyć?

- Czy bardziej podziwiasz osoby żyjące barwnie i dynamicznie niż te, preferujące proste sposoby na życie i relaks?

Zestaw pytań dla typu 8

- Czy uważasz, że gdy potrzebna jest szybka i odważna decyzja, to lepiej, gdy podejmuje ją jednostka, a nie gremium?

- Czy Twoja dosadność w wyrażaniu opinii często wywołuje różnicę zdań i wcale Ci to nie przeszkadza?

- Czy często odczuwasz, że jeśli nie przejmiesz inicjatywy nic nie zostanie zrobione?

- Czy Twoja miłość przejawia się raczej w opiekuńczości niż czułości?

- Czy uważasz, że władza powinna być pod ścisłą kontrolą, i odczuwasz przymus włączenia się w proces tej kontroli w obronie słusznych ideałów?

- Czy określiłbyś się jako osobę zdecydowaną?

- Czy zwykle masz jasny pogląd na to, co jest dobre, a co jest złe?

- Czy odczuwasz dezaprobatę do ludzi pogrążonych w rozmyślaniach i własnych uczuciach?

- Czy nie akceptujesz w sobie słabości, wrażliwości i podatności na zranienia?

- Czy lubisz wymierzać sprawiedliwość?

Zestaw pytań dla typu 9

- Czy jeśli ktoś zmusza Cię do podjęcia decyzji, potraŘsz stawiać bierny opór (np. nie odmówić, ale odłożyć wykonanie zadanie w czasie)?

- Czy wolisz postawę obserwatora niż bojownika, tam gdzie pojawia się kon?ikt?

- Czy lubisz rozwikływać zagadki i zawiłości i często robisz to z dużym powodzeniem?

- Czy nawet gdy nie zgadzasz się z czyjąś opinią, wolisz to przemilczeć i zachować swoje zdanie dla siebie, uznając dyskusję za niepotrzebną?

- Czy masz zwykle swoje zdanie, którego nie zmieniasz nawet pod naciskiem?

- Czy wolisz raczej wyjść z domu niż brać udział w kłótni?

- Czy ludzie uważają Cię za człowieka łagodnego, ale Ty wcale się takowym nie czujesz?

- Czy zauważasz, że zanim zabierzesz się do pilnej pracy, wynajdujesz sobie dziesiątki zadań, które są znacznie mniej ważne albo nawet „zabijają tylko czas”.

- Czy zdarza Ci się uciekać w czynności rutynowe: internet, telewizję itp.?

- Czy kompulsywnie dążysz do zachowania spokoju wewnętrznego?