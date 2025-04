Bądź Mikołajem, czyli co dobrego można zrobić w święta?

Święta to czas, kiedy częściej niż zwykle myślimy o pomaganiu innym. Atmosfera ciepłych i radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie wzmaga w nas potrzebę dzielenia się tym, co mamy. Z wdzięczności, współczucia, dobrych chęci, niesiemy cząstkę domowego ogniska tam, gdzie go zabrakło.