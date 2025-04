Czy wielu z Was - Panowie ma problem z kobietami? Kiedy już macie podejść do pięknej kobiety i porozmawiać, zaczynają pocić się Wam ręce, trząść kolana, nie możecie wydusić z siebie nic sensownego. Na pierwszej randce milczycie, żeby nie palnąć czegoś głupiego? Nie martwcie się. Są na to sposoby.



Przede wszystkim musicie uwierzyć w siebie. I nie ważne czy macie 1.60m wzrostu, za długie ręce czy krzywe nogi. To, co dla Was wydaje się być mankamentem dla innych właśnie może być atutem. Wystarczy jedynie pogodzić się ze swoją nieśmiałością i nauczyć się wykorzystywać ją na korzyść dla siebie. Nie zawsze przecież musicie być w centrum uwagi. Bycie dobrym słuchaczem również wymaga poświęcenia i mobilizacji i jest dobrze odbierane w towarzystwie.

Ważnym sprawdzianem, który może Wam pomóc jest kontakt z przypadkowymi ludźmi np. na przystanku, w tramwaju czy u lekarza. Pamiętajcie, że nie znacie tych ludzi i prawdopodobnie już nigdy więcej ich nie zobaczycie. Taka sytuacja jest idealna, aby przezwyciężać nieśmiałość. Wystarczy zamienić kilka słów a od razu poczujecie się pewniej. Jeżeli nawet okaże się, że Wasz rozmówca nie jest zbyt miły i chętny do konwersacji z Wami, nie poddawajcie się. Nie można mieć wszystkiego od razu. Podstawą jest sam kontakt i nie unikanie wizyt w różnych miejscach. Pamiętajcie wbrew pozorom kobiety też są nieśmiałe, potrafią tylko lepiej się kamuflować. Dobrym rozwiązaniem może być po prostu powiedzenie o swojej słabości. Kobiety są opiekuńcze i lubią zajmować się mężczyznami. Ponadto wiele z nas uważa tę cechę u mężczyzn za „słodką”. Owszem znajdą się także domatorki, które taka cecha odepchnie, ale przecież nikt nie jest doskonały.

Na koniec warto też podkreślić fakt, że w wielu badaniach, w których przeciwstawia się kobiety mężczyznom, to Wy panowie wypadacie lepiej w niektórych dziedzinach. Choćby nawet w zdolnościach przestrzennych, werbalnych czy zręcznościowych. Jednak niech ten fakt nie zbije Was z tropu, bo wszelkiego rodzaju różnice w dzisiejszych czasach zmieniają się bardzo szybko. Dlatego bądźcie czujni i szanujcie przede wszystkim siebie a reszta przyjdzie sama.