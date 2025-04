Nie znoszę samej siebie. Widzę, jak wiele mam wad, a jak mało zalet. Jest dużo osób w moim otoczeniu, które podziwiam i zazdroszczę im, że wszystko robią dobrze i wszystko im się udaje. Są takie swobodne i pewne siebie. Staram się je naśladować, zachowywać się tak jak one - ale to mi zupełnie nie wychodzi. Czuję, że się ośmieszam, więc coraz bardziej uciekam od ludzi i zamartwiam się.

Reklama

Dominika Z.

Osobowość jest tym czynnikiem, który kształtuje nasze zachowanie i jest odpowiedzialny za nasze reakcje w różnych sytuacjach. Poczucie własnej wartości, stosunek do innych osób i styl zachowania - czynią człowieka bardziej lub mniej odpornym na stresy. Źródło wielu stresów i wielu przykrych przeżyć tkwi w nas samych. Nasze "JA", nasze widzenie świata, ludzi i nas samych - może powodować wiele niepotrzebnych kłopotów i powikłań w naszym życiu. Każdy z nas ma zalety i wady. Uświadomienie sobie tej prawdy to pierwszy krok na drodze do osiągnięcia zadowolenia z samego siebie.

Uświadom sobie, że jesteś tylko człowiekiem, któremu nie są obce wątpliwości i ludzkie niedoskonałości, ale to nie czyni cię gorszą od innych. Nie ma ludzi idealnych i nieskazitelnych. Bądź po prostu sobą i nie staraj się naśladować kogoś innego. To się nigdy nie uda. Jeśli będziesz siebie szanować i jeśli będziesz pozytywnie do siebie nastawiona - to łatwiej zaakceptujesz się taką, jaką jesteś.

Jeżeli z trudem przychodzi ci pozytywne myślenie o swojej osobie, wypisz wszystko, co potrafisz robić dobrze, poczynając od rzeczy banalnych i prostych, a skończywszy na umiejętnościach bardziej skomplikowanych. Będziesz zaskoczona, kiedy okaże się, ile rzeczy potrafisz dobrze wykonać i ile pozytywnych umiejętności posiadasz.

Bardzo destrukcyjne jest niedocenianie siebie. Powoduje to trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, trudności w przystosowywaniu się do nowych warunków i sytuacji, brak pewności siebie, często uniemożliwia także wyrażanie swoich uczuć. Każdy z nas jest jednak zdolny zmienić swój osąd o sobie samym. Musi tego jednak naprawdę pragnąć i zdobyć się na zmianę swoich przyzwyczajeń.

Jednym z lepszych sposobów pomagającym w pozytywnym myśleniu o sobie jest relaksacja, wyciszanie się i medytacja. Wyobraźnia pomaga nam ujrzeć się w lepszym świetle. Siła i spokój psychiczny oraz wewnętrzna harmonia pozwalają na lepszą kontrolę myśli i zachowań. Ktoś, kto jest spokojny i zrównoważony zachowuje większy obiektywizm w ocenie rzeczywistości i panuje nad swoimi emocjami.

Nawet jeśli nie jesteś w stanie kontrolować zdarzeń zachodzących w twoim otoczeniu, możesz kontrolować swoje reakcje. Zadaj sobie pytanie: "Co mogę zyskać?" Nie działaj pochopnie i nie trać panowania nad sobą. Powstrzymuj się od zamartwiania się. Pomoże ci to utrzymać kontrolę nad sobą. A jeśli już odzyskasz kontrolę nad swoimi reakcjami, będziesz zdolna do pozytywnego działania i pozytywnego myślenia o sobie. Łatwiej odzyskasz dobre samopoczucie i wiarę w siebie!

Reklama

mwmedia