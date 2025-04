Aaron Beck

Aaron Beck był pionierem nowego spojrzenia na depresję – nie postrzegał tego zaburzenia z perspektywy psychodynamicznej, jak działo się to do jego czasów, ale opierał się na relacjach pacjentów i ich własnym opisie objawów. Beck wprowadził do psychologii pojęcie negatywnej triady poznawczej, tj. negatywnych przekonań o: świecie, przyszłości i samym sobie, które uznał za charakterystyczne dla depresji. Beck jako terapeuta, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, stworzył wiele narzędzi pomocnych w diagnozie zaburzeń psychicznych, w tym także BDI.

Krótka historia BDI

Pierwsza wersja BDI ujrzała światło dzienne w 1961 roku. Obejmowała 21 pytań odnoszących się do ostatniego tygodnia, kafeteria zawierała 4 możliwe odpowiedzi (każda opisywała ten sam objaw w stopniu narastającym). Beck nie zaprzestał pracy i w 1978 r. opublikował drugą wersję skali – BDI-IA. Ta wersja obejmowała 2 ostatnie tygodnie, a obliczanie wyniku zostało uproszczone. Mimo wysokiej rzetelności, zarzucono skali uwzględnianie jedynie 6 z 9 kryteriów diagnostycznych depresji wymienionych w klasyfikacji DSM III, dlatego opracowana została kolejna wersja: BDI-II.

Skala BDI-II pojawiła się w 1996 r., w odpowiedzi na publikację DSM-IV i zmianę kryteriów diagnostycznych depresji. Tak jak poprzednie wersje, zawiera 21 pytań z możliwymi wersjami odpowiedzi. Każda odpowiedź jest punktowana od 0 do 3, a wynik pozwala określić głębokość depresji.

Jak używać BDI

BDI jest skalą samoopisową, przeznaczoną dla osób powyżej 13. roku życia. Oznacza to, że osoba badana sama odpowiada na pytania i może zliczyć wynik. Skalę można również znaleźć na stronach internetowych, np.: http://www.cpp.info.pl/index.php?go=beck1, gdzie program automatycznie oblicza wynik na podstawie odpowiedzi udzielonych on-line. Należy zwrócić uwagę, że dla uzyskania jak najbliższego prawdzie wyniku, należy ściśle stosować się do instrukcji. Gdyby wynik okazał się niepokojący lub odbiegający od naszych odczuć, warto skonsultować go ze specjalistą.