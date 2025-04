Co może być przyczyną bezsenności?

Problemy z zasypianiem ma wiele osób. Ich przyczyną mogą być nawet trudne wydarzenia z dzieciństwa, których konsekwencje odczuwalne są dopiero w dorosłym życiu.

Nie bez znaczenia pozostaje również stosunek danej osoby do snu i to, jak o nim myśli. Zdarza się bowiem tak, że kłopoty z zasypianiem mogą wynikać z naszej podświadomości i psychiki. Negatywne myślenie o śnie może spowodować, że faktycznie dana osoba nie zaśnie.

Dlaczego sen jest ważny?

W leczeniu bezsenności może pomóc zrozumienie, jak ważny jest sen i co dla danego pacjenta oznacza. Wiele osób uważa sen za przyjemność tak samo ważną, jak seks czy jedzenie. Inni traktują sen jako nagrodę i nie mogą się go nawet doczekać. Takie nastawienie z pewnością dalekie jest osobom cierpiącym na bezsenność. Tymczasem sen jest przyjemnością samą w sobie. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu i pozwala mu odpocząć.

Bezsenność ma negatywny wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Lekarze uważają, że sen jest odzwierciedleniem naszego zadowolenia z życia. A zatem problemy ze snem mogą sygnalizować nadmierny stres, a także zaburzenia na tle emocjonalnym lub psychicznym. Ponadto brak snu może wywoływać dodatkowe zmartwienia, które jeszcze bardziej pogarszają kondycję psychiczną. Okazuje się, że wiele osób tęskni za snem, jak za kochankiem, partnerem.

Leczenie

Podczas wywiadu lekarskiego należy podać wszystkie informacje, które dotyczą snu. Opowiedzieć o tym, jak długo trwa, jakie marzenia senne występują, jakie czynności są wykonywane tuż przed snem. Istotne jest również osobiste podejście do snu danej osoby. To, jak o nim myśli i czy jest ono wywołane wydarzeniami z dzieciństwa czy może stresem ostatnich miesięcy. Ponadto pomocne mogą okazać się informacje o materacu, kolorze ścian, a nawet poduszce. Te, pozornie błahe sprawy, mogą okazać się naprawdę istotne.

W celu przedstawienia prawidłowej diagnozy, lekarz może zlecić badanie polisomnografem. Polega ono na podłączeniu pacjenta do maszyn, które rejestrują elektryczną aktywność mózgu. Pozwalają również zarejestrować sygnały odbierane przez czujniki monitorujące zmiany w rytmie oddychania, ruchu gałek ocznych czy napięciu mięśniowym.

Sygnały te są rejestrowane na monitorze lub papierze jako wykresy.

