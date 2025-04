Oto lista najcięższych małżeńskich błędów. Warto się ich wystrzegać, bo wtedy miłość w związku kwitnie!

1. Za mało swobody

Partnerzy często uważają, że powinni spędzać ze sobą każdą wolną chwilę. Nie zgadzają się na to, by druga strona miała choćby najmniejszy, ale swój własny świat. To źle wróży związkowi, bo zaborczość jest zabójcza dla miłości. Dlatego, spędzając dużo czasu razem, przyznajcie sobie też prawo do chwil samotności. Masz ochotę spotkać się czasem sama z koleżankami? Zostaw więc partnera w domu i dobrze się baw. Jednak jemu też pozwól czasem np. na mecz w męskim gronie. Gdy trochę za sobą zatęsknicie, wasze uczucia tylko na tym zyskają!

2. Ciche dni

Wiele par ma w zwyczaju kłócić się ze sobą aż do upadłego, a potem przez tydzień nie odzywać się do siebie ani słowem. A gdy w końcu się pogodzą, już nie wracają potem do spornej sprawy, by znów nie doszło do awantury. I problemy w związku się nawarstwiają... Jak uniknąć tego typowego małżeńskiego błędu? Nie unikajcie drażliwych tematów, ale uważajcie na to, co mówicie w gniewie. Gdy zaś poniosą was emocje i przykre słowa jednak padną, nie boczcie się na siebie zbyt długo. Postarajcie się pogodzić jeszcze przed nocą, by nowy dzień zacząć razem.

3. Rutyna w sypialni

Wielu kochanków zbyt łatwo godzi się z tym, że namiętność w ich związku zaczyna stopniowo zanikać. Zamiast uatrakcyjnić zbliżenia, spróbować czasem w sypialni czegoś zupełnie nowego, unikają seksu i... coraz bardziej oddalają się od siebie. Aby do tego nie dopuścić, nigdy nie przedkładajcie obowiązków nad seks. I nie przenoście stresów do sypialni. Często myślcie o pieszczotach (pożądanie rodzi się w mózgu!), oglądajcie razem gorące filmy, urozmaicajcie swoją erotyczną grę. Ta sfera życia powinna być dla was ważna!

4. Rodzice na pierwszym planie

Nierzadko się zdarza, że mężczyzna nie potrafi przeciąć pępowiny łączącej go z matką, przez co brakuje mu czasu dla żony i dzieci. Albo kobieta nie jest dość stanowcza i pozwala rodzicom mieszać się do swoich małżeńskich spraw. Nie pozwalajcie na to, ponieważ to rozbija związek. Pamiętajcie, jesteście dorośli i rodzice nie muszą wszystkiego o was wiedzieć. A wy nie musicie we wszystkim im się podporządkowywać. By nie ryzykować konfliktów, ustalcie zakres spraw, które pozostaną tylko wasze, i chrońcie swoją prywatność.

5. Deficyt czułości

Małżonkowie często przyjmują stanowisko, że czułe gesty i słowa są ważne w narzeczeństwie, a nie po ślubie. To typowy małżeński błąd., który może poważnie zagrozić związkowi. Pamiętajcie, trzymanie się za ręce, komplementy, przytulanie, pobudzają produkcję oksytocyny – hormonu, który umacnia miłosne więzy! Dlatego nawet bardzo zapracowani, zatrzymujcie się w ciągu dnia choć na chwilę, by okazać sobie uczucia. To będzie procentowało!

6. Szczerość aż do bólu

Partnerzy często są zdania, że w małżeństwie nie ma miejsca na żadne tajemnice. Mówią więc sobie wszystko, zupełnie nie zważając na to, że może się to bardzo zranić współmałżonka. Dlatego uważajcie oboje na słowa, żeby was nie rozdzieliły. Twój mąż naprawdę nie musi wiedzieć, że np. nie cierpisz jego matki lub że twój "ex" był świetny w łóżku. Każdemu wolno mieć małe sekrety. Ty przecież też poczułabyś się zraniona jego opowieściami o biurowych flirtach.

7. Dzień podobny do dnia

Śniadanie, praca, zakupy, lekcje z dziećmi, sprzątanie, kąpiel, spać... . Kiedy każdy dzień wygląda tak samo i w życiu pary nie ma miejsca na wspólne rozrywki, przyjemności czy bycie tylko we dwoje – miłość łatwo może się wypalić. Starajcie się więc czymś miłym siebie zaskakiwać. Może on zaprosi cię do teatru czy poda ci w niedzielę śniadanie do łóżka? A ty wyślij mu do pracy miłosnego SMS-a lub zorganizuj czasem romantyczną kolację przy lampce wina.Takie miłe niespodzianki mogą bardzo ożywić wasze uczucia.

Autorka jest redaktorem dwutygodników Przyjaciółka i Pani Domu