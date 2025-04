Spis treści:

Najbardziej depresyjny dzień w roku to trzeci poniedziałek stycznia. W 2024 roku Blue Monday wypada 15 stycznia.

Blue Monday przetłumaczony z języka angielskiego oznacza smutny, depresyjny poniedziałek. Mówi się, że jest to najbardziej przygnębiający dzień w ciągu roku. Określenie wprowadził brytyjski psycholog Cliff Arnall w 2004 roku. Teoria o istnieniu najsmutniejszego dnia w roku jest podważana przez wielu naukowców, a nawet przez jej twórcę. Mimo to termin stał się niezwykle popularny i jest co roku przypominany.

Cliff Arnall stworzył pseudonaukowy wzór matematyczny, który według niego wyznaczał datę najbardziej przygnębiającego dnia w roku. Wzór na Blue Monday uwzględniał czynniki meteorologiczne, psychologiczne i ekonomiczne.

Cliff Arnall uznał, że biorąc pod uwagę:

jest w stanie wyznaczyć jeden najgorszy w roku dzień.

Do 2011 roku Blue Monday przypadał na poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia w styczniu. Autor terminu stwierdził jednak, że z powodu kryzysu finansowego, dzień ten wypada wcześniej.

W związku z tym, że Blue Monday ma być skutkiem kombinacji poświątecznego spadku nastroju, gorszej kondycji finansowej oraz pogody, to trudno będzie poradzić sobie z jego przyczyną. Jest jednak kilka prostych porad, dzięki którym można poczuć się lepiej:

Jeśli masz poważne i długotrwałe objawy, które mogą wskazywać na depresję, sprawdź: Gdzie szukać pomocy przy depresji? Lista miejsc i telefonów

Według wielu naukowców, zastosowane przez Arnalla metody wyliczenia wzoru na Blue Monday nie mają naukowych podstaw i nie są wiarygodne. Jednak jest wiele badań, które potwierdzają, że poniedziałki są najbardziej dołującymi dniami tygodnia i to wtedy odnotowuje się największą liczbę samobójstw.

Wyliczono, że w przypadku nastolatków i dwudziestolatków prawdopodobieństwo samobójstwa w poniedziałek było odpowiednio o 9% i 10% wyższe niż w niedzielę.

Inni uważają, że teoria najbardziej depresyjnego poniedziałku w roku jest szkodliwa, bo bagatelizuje problem depresji, która jest poważną chorobą, a nie dolegliwością jednego dnia. Dlatego wyrażenie Blue Monday jest uznawane często wyłącznie za hasło marketingowe. Najbardziej dla nas przygnębiający dzień niekoniecznie musi przypaść akurat na ten dzień.

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że depresja jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym na świecie. Jest też coraz powszechniejszą przyczyną niezdolności do pracy. Niestety nadal za mało mówi się o tej chorobie, bagatelizując stany, w jakich znajdują się chorzy. Może z tego powodu ponad połowa przypadków depresji pozostaje nierozpoznana.