Każda z nas buduje opinię na temat spotkanej osoby na podstawie pierwszego wrażenia. Niewiele kobiet zdaje sobie sprawę z tego, że aby ocenić innych potrzeba dosłownie kilku sekund – wynika za badań opracowanych na zlecenie marki TENA.

Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się nad pierwszym wrażeniem, jakie wywierasz na ludziach?



Mowa ciała, gesty i umiejętności prowadzenia rozmowy są zewnętrznymi oznakami naszego poczucia szczęścia i pewności siebie. Właśnie na te aspekty ludzie zwracają uwagę, kiedy spotykają Cię po raz pierwszy.

Pamiętaj! – To nie okoliczności, ale Ty decydujesz o tym, jakie wrażenie wywrzesz na nowo poznanych osobach.

Czy wiesz, że...

Jeśli nie mamy okazji do rozmowy z drugą osobą, naszą ocenę wystawiamy patrząc na jej mowę ciała, wyraz twarzy, spojrzenie.

Co ciekawe! Jeśli kogoś lubimy, to dłużej przyglądamy się takiej osobie. Im silniejsze więzy, tym dłuższe spojrzenia.

Prawdziwa Ty

Czasami w życiu różne doświadczenia mogą spowodować, że zwątpisz w swoją wartość, przyćmią Twoje prawdziwe „ja”. Nie wolno się poddawać! Musisz dążyć do podniesienia samooceny. Masz wiele możliwości, które sprawią, że będziesz kobietą cieszącą się pełnią życia.

We współpracy z ekspertami z całego świata marka TENA rozpoczęła program „Bo jesteś piękna”, który ma pomóc kobietom w podniesieniu poczucia własnej wartości i wywieraniu jak najlepszego pierwszego wrażenia. Każda z nas ma to „coś”, co czyni ją wyjątkową i niepowtarzalną! Naucz się wykorzystywać swoje kobiece zdolności i atrybuty.

Podbuduj pewność siebie!

„Każda kobieta może zastosować kilka wskazówek, które pomogą we wzmocnieniu poczucia pewności siebie i wywieraniu dobrego pierwszego wrażenia.” – mówi dr Aleksandra Borkowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Na zlecenie marki TENA został stworzony wyjątkowy program – połączenie teoretycznych wskazówek z prostymi ćwiczeniami. Zobacz jak łatwo odkryć „pozytywną stronę” siebie.

Program marki TENA pomoże Ci:

- Skoncentrować się na Twoich zaletach i podnieść pewność siebie

- Opracować sposób odkrywania Twojego prawdziwego „ja”

- Zrozumieć, co czyni Cię wyjątkową w oczach innych

