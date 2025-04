Spis treści:

Depresja jest szczególnym, długotrwałym stanem braku zdrowia, który powoduje przede wszystkim ból psychiczny, ale też ból fizyczny. Ból jest z depresją powiązany: może być jej przyczyną, ale i objawem.

Dlaczego ból fizyczny pojawia się w depresji? Zazwyczaj mózg samodzielnie minimalizuje sygnały fizycznych dolegliwości, żebyśmy mogli zająć się tym co na zewnątrz, jednak osłabienie tego mechanizmu w wyniku depresji sprawia, że fizyczne doznania są bardziej odczuwane, a ból staje się dominujący.

W procesy odczuwania bólu i regulacji nastroju są zaangażowane częściowo te same neuroprzekaźniki, zwłaszcza serotonina i noradrenalina. Ból może się nasilać wraz z większym obniżeniem nastroju, poczuciem beznadziejności i anhedonii. Oczywiście przyczyną mogą być też napięcia mięśniowe, które towarzyszą napięciom emocjonalnym i mogą powodować ból.

W depresji ból może mieć charakter trudny do umiejscowienia, po głębszym zastanowieniu może nawet nie mieć zupełnie swojego fizycznego umiejscowienia w organizmie (chociaż bywają postacie depresji z bólem dobrze zlokalizowanym, somatycznym, spowodowanym wyłącznie depresją). Ból ten jest, mimo to, całkowicie realny i uciążliwy.

Według badań prowadzonych w grupie chorych z depresją pełnoobjawową, aż 65% osób uskarżało się na ból. Wśród zgłaszanych lekarzowi objawów znajdowały się:

Ból fizyczny może być spowodowany wyłącznie depresją – są to tzw. somatyzacje choroby, czy też jej objawy somatyczne, czyli cielesne. Bólem mogą objawiać się również zaburzenia nerwicowe.

Ból fizyczny może też pochodzić z innych źródeł: urazów bądź nierozpoznanych przez lekarza chorób somatycznych. Depresja potrafi go zwielokrotnić, co oznacza, że osoba cierpiąca na depresję będzie odczuwać go dotkliwiej niż odczuwałaby ten sam ból w okresie przed chorobą i niż może odczuwać go po podjęciu terapii.

Otoczenie osób zmagających się z rozmaitymi problemami psychicznymi, często zapomina o fizycznych objawach. Warto powtarzać i akcentować, że częste uskarżanie się na dolegliwości bólowe, postrzegane i oceniane jako przewrażliwienie czy użalanie się nad sobą, może być objawem choroby.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy mija ból w depresji. Dolegliwości mogą być przewlekłe lub pojawiać się tylko czasami (jak np. bóle głowy). Jeśli chodzi o leczenie przeciwdepresyjne, które jest skuteczne w leczeniu bólu przy depresji, to trzeba pamiętać, że zaczyna działać po 2-3 tygodniach. Z czasem chory odzyskuje chęć życia, ma więcej energii, lepiej sypia, zmniejszają się fizyczne dolegliwości. Według badań objawy fizyczne, takie jak ból, ustępują później niż podstawowe objawy depresji. Aby terapia była skuteczna, kuracja lekami przeciwdepresyjnymi powinna trwać nie krócej niż 6-12 miesięcy. Nie należy przerywać leczenia, jeśli nie wszystkie objawy ustąpiły.

Przede wszystkim należy dążyć do ustalenia przyczyny bólu i postawienia właściwej diagnozy. Drugim krokiem jest podjęcie leczenia.

W leczeniu bólu przy depresji stosuje się:

leki przeciwdepresyjne - mogą łagodzić nie tylko objawy mentalne, ale również somatyczne, dwa główne typy leków to trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - obie grupy leków działają na szlaki mózgowe regulujące nastrój i odczuwanie bólu,

- mogą łagodzić nie tylko objawy mentalne, ale również somatyczne, dwa główne typy leków to trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - obie grupy leków działają na szlaki mózgowe regulujące nastrój i odczuwanie bólu, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne - przynoszą doraźną ulgę, mogą być łączone z przeciwdepresyjnymi,

- przynoszą doraźną ulgę, mogą być łączone z przeciwdepresyjnymi, psychoterapię - również może pomagać w łagodzeniu bólu fizycznego wynikającego z depresji,

- również może pomagać w łagodzeniu bólu fizycznego wynikającego z depresji, techniki relaksacyjne - np. aktywność fizyczna, medytacja lub inne czynności, które powodują złagodzenie napięcia powodującego dolegliwości,

- np. aktywność fizyczna, medytacja lub inne czynności, które powodują złagodzenie napięcia powodującego dolegliwości, rehabilitację - również może dążyć do obniżenia napięć, wzmocnienia mięśni i redukcji bólu przy depresji.

Być może w twoim przypadku połączenie więcej niż jednej metody będzie najskuteczniejszą formą terapii. Należy to skonsultować z doświadczonym specjalistą.

Doraźnie można łagodzić ból, jednak lepiej jest robić to pod kontrolą lekarza. Należy pamiętać, że ból jako objaw – paradoksalnie – może ułatwić postawienie diagnozy, a środki zastosowane samodzielnie i bez wiedzy naszego lekarza mogą diagnozę opóźnić. Mogą też zakłócić leczenie, np. wchodząc w niepożądane interakcje ze stosowanymi lekami.

