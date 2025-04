Boże Narodzenie dla singli - jak je przetrwać?

Jesteś samotny i wydaje ci się, że w tym roku też spędzisz Święta przed telewizorem? Nic z tego. Istnieje przecież tyle wspaniałych sposobów na spędzenie przyjemne czasu bez względu na to, czy jesteś w związku czy nie...

Wszyscy gdzieś biegną, za czymś gonią. Koleżanki z pracy uskarżają się, że nie mają chwili wytchnienia, bo już teraz godzinami muszą stać w kuchni albo sprzątać. No i jeszcze te prezenty...

Jeżeli przedświąteczna atmosfera doprowadza cię do szału i nie masz pomysłu na to, jak spędzić w tym roku Święta, jeśli wreszcie uważasz, że jedyne wyjście to wieczór spędzony przed telewizorem, jesteś w dużym błędzie.

Doskonale znasz plusy bycia singlem; jesteś osobą zadowoloną z życia, dobrze zarabiającą i cenioną przez szefów. Przecież jesteś taki dyspozycyjny i na wszystko masz czas. Szczególnie w okresie przedświątecznym. Nie musisz myśleć o tym, co ugotować mężowi na obiad, albo czy dziecko na pewno zjadło drugie śniadanie w szkole. Możesz sobie pozwolić na więcej, niż mają inni. Samochód, wczasy, modne gadżety to prezenty, które możesz sobie sprawić bez względu na porę roku. Nadchodzą jednak Święta i... nie wiesz, co masz ze sobą począć.

Przede wszystkim, nie możesz dać się chandrze. Nawet, jeśli musisz spędzić te Święta z dala od rodziny, staraj się myśleć pozytywnie. Zrób bilans zysków (z pominięciem oczywiście strat). Co się okaże? Jesteś tak naprawdę jesteś wielkim szczęściarzem! Masz pracę, mieszkanie, samochód, masz co na siebie ubrać no i jesteś zdrowy! To bardzo wiele powodów do radości. Wielu ludzi chętnie zamieniłoby się z tobą, w zmian ofiarowując towarzystwo na święta.



Gwiazdka to czas, który powinniśmy spędzić z rodziną. No właśnie powinniśmy, ale co zrobić kiedy jesteś z bliskimi na wojennej ścieżce? Być może właśnie teraz masz niepowtarzalną okazję, aby pogodzić się z rodzinką. I chyba nikt nie powinien mieć pretensji, że zjawiasz się właśnie w takiej chwili. Spróbuj chociaż nawiązać nić porozumienia.

A jeśli uważasz, że budowanie nadszarpniętych więzi z rodziną to nie najlepszy pomysł, to też nic straconego... Huczna rodzinna impreza to przecież ogromna ilość pracy: trzeba przygotować wystawną kolację składającą się z 12 potraw, każdemu kupić prezent, a na koniec odpowiadać jeszcze na kłopotliwe pytania...

Zawsze możesz spędzić Święta Bożego Narodzenia w domu. Zrelaksować się w wannie, odpocząć, poczytać dobrą książkę, albo wybrać się na spacer i spotykać z przyjaciółmi. Innymi słowy: rób co tylko zechcesz, święta są przecież tylko raz w roku.

Samemu też możesz przygotować wystawną wigilijną wieczerzę. Skuś się na te smakołyki, które lubisz najbardziej. Zamiast karpia wolisz sushi? Nie ma sprawy, przecież to ty jesteś dziś najważniejsza osobą i nie musisz się zmuszać do tego, czego nie akceptujesz.

No i przede wszystkim ciesz się chwilą, którą masz tu i teraz. Przecież nigdy nie wiadomo, co może stać się za rok. Możesz stracić pracę, zachorować albo poznać kogoś, kto odmieni twoje życie i sprawi, że nie będziesz już mógł skupić uwagi wyłącznie na własnej osobie. Dlatego celebruj każdy moment, bo jest jedyny i niepowtarzalny.

A może wybierzesz się w tym roku na pasterkę? Zrób to, nawet jeśli ostatnio byłeś w kościele wieki temu, na weselu znajomych. Warto spróbować odwiedzić Boga, podziękować mu za to, co udało ci się w życiu osiągnąć i poprosić o dalszą opiekę. Odświętna i przyjazna atmosfera panująca podczas Bożego Narodzenia sprzyja kontemplacji i zastanowieniu się nad własnym życiem. Warto wykorzystać ten czas na własny rozwój.

Świąteczna atmosfera sprzyja również podejmowaniu obowiązków, z którymi dotychczas nie miałeś styczności. W ramach odmiany możesz wybrać się na Wigilię dla samotnych, ubogich i bezdomnych. Wybierz się wcześniej do kościoła i zapytaj księdza czy możesz dołączyć.

A jeżeli nie wyobrażasz sobie zasiąść wśród ubogich, możesz zaproponować swoją pomoc w organizacji wieczerzy. Na takich Wigiliach pojawia się wiele osób, którym pomoc jest naprawdę potrzebna. Przestań się zatem użalać nad sobą i pomóż innym. Zobaczysz, jak ważną jesteś osobą.

A może masz już gotowy przepis na udane Święta dla singla? Ośnieżone góry, wspaniała kolacja wigilijna, na której możesz poznać fajnych i podobnych do ciebie ludzi, miłe wieczory w przytulnym pensjonacie... Jednym słowem: wyjazd dla singla to jest to. Dodatkowe atrakcje, które czekają na ciebie to kulig z pochodniami, zwiedzanie okolic, wyjątkowa góralska pasterka, ognisko z pieczonym prosiakiem i grzańcem, relaks w grocie solnej i wiele innych atrakcji. Koszt takiej imprezy waha się co prawda w granicach dwóch tysięcy złotych, ale kto wie czy nie będą to twoje najlepsze święta?





Karolina Wojciechowska