Mam problem z moimi przyszłymi teściami. Są to ludzie zamknięci, raczej konfliktowi i niechętni wobec nowych, obcych osób. Nie mają wielu znajomych i przyjaciół. Widzieliśmy się dwa razy, a oni wobec mnie zachowywali się tak, jakby nie przyjmowali do wiadomości, że jestem narzeczoną ich syna. Potraktowali mnie jak powietrze. Bardzo mnie to martwi.

W końcu przed nami niejedno spotkanie rodzinne – jak one będą wyglądać?

Porady psychologa:

Zachowanie twoich teściów wynika z ich lęku. Najczęściej boimy się tego, czego nie znamy, co jest niewiadomą. Zaczynamy się więc bronić. Ci państwo bronią się, uciekając, odsuwając „nowość” od siebie. Nie chcą nawiązać z tobą kontaktu, bo jesteś kimś nieznanym, kogo się bardzo boją. Lęk i opór miną, gdy „nowość” zostanie oswojona. Rozwiązaniem jest częste spotykanie się i wzajemne poznanie. Nie staraj się jednak wkupić w rodzinę narzeczonego. Bądź naturalna, otwarta (ale nie na siłę – to może ich przestraszyć). Bądź po prostu sobą.