Zaproszenie do współpracy nie tylko uszczęśliwi szkraba, który będzie wtedy blisko mamy. Będzie także doskonałą okazją do wprowadzenia malca w niezwykłą atmosferę świąt.



Zachęcaj pociechę do pomocy

Jakie zajęcia możesz zaproponować kilkulatkowi, by mógł ci towarzyszyć w domowych pracach? Choćby ustawienie szopki pod choinką czy porządkowanie zabawek. Mnóstwo frajdy dostarczy też maluchowi mieszanie masy na sernik, lepienie pierogów czy lukrowanie pierniczków. To nic, że przy okazji dziecko trochę się ubrudzi. Za to będzie oczekiwać Gwiazdki z prawdziwą radością!

Reklama

Przygotujcie świąteczne ozdoby

Skrzące się bombki, złote szyszki, kolorowe łańcuchy… Wszystkie te cudeńka, które razem zawiesicie na świątecznym drzewku, wprawią szkraba w jeszcze większy zachwyt, gdy część ozdób wykona własnoręcznie. Maluch będzie się puszył z dumy, że ma swój udział

w nadchodzących wydarzeniach.

Reklama

Mów o pięknych zwyczajach

Podczas wspólnego ubierania choinki wyjaśnij, że kiedyś nie ustawiano w domu drzewka, tylko wieszano pod sufitem wieńce z jodły. Opowiadaj też o stajence, w której narodził się Jezus, o pastuszkach i Trzech Królach, którzy przybyli złożyć Dzieciątku pokłon. Dzięki temu dziecko poczuje, że święta – poza prezentami i rodzinnym biesiadowaniem – mają też inny, głębszy wymiar.



Bądź wyrozumiałą mamą

Podekscytowany wszystkimi przygotowaniami smyk rozrabia bardziej niż zwykle? Przywołując go do porządku, rób to bardzo delikatnie. Niech Gwiazdka kojarzy się dziecku z uśmiechem i radością, a nie ciągłym sztorcowaniem.