Bullying - cóż to takiego?

Termin bullying obejmuje różnorodne zachowania, które można prościej określić jako dręczenie lub znęcanie się. Sprawcami są najczęściej rówieśnicy lub koledzy dziecka ze szkoły lub podwórka. W przypadku dręczenia za pośrednictwem nowych mediów (np. komórki czy Internetu), dręczycielami mogą okazać się także osoby dorosłe, z którymi w realnym środowisku dziecko unikałoby kontaktu, ponieważ nie należą do grupy rówieśniczej. W kontaktach niebezpośrednich łatwo jest jednak ukryć przed dzieckiem zarówno wiek jak i aparycję, by wejść w kontakt z niczego nie podejrzewającą ofiarą.

Dręczyciele uprzykrzają życie swoich ofiar na różne sposoby. W czasie kontaktu twarzą w twarz mogą to być obelgi, szyderstwa, pobicia, ale także ostentacyjne odrzucenie i ostracyzm. Może dochodzić do rozsiewania złośliwych plotek czy pozostawiania obraźliwych komentarzy na ścianach miejsc powszechnie dostępnych, np. szkolnych toalet.

Jakie są źródła stresu w szkole

Przeniesienie tego rodzaju zachowań na grunt Internetu powoduje niejednokrotnie większe szkody ze względu na zasięg i trwałość przekazu. Raz pozostawiona w sieci informacja, zdjęcie czy film zaczyna żyć swoim życiem, jest dostępna z każdego miejsca na ziemi i może zostać pobrana na komputer każdego internauty, a potem powielana i przekazywana, pomimo usunięcia jej pierwotnego źródła. Nic więc dziwnego, że obawy i poczucie zagrożenia cyber-bullyingiem jest u młodych ludzi większe niż bullyingiem klasycznym i subiektywnie uzasadnione.

Depresja u ofiar dręczenia

Według badań przeprowadzonych w większości krajów, odsetek dzieci dotkniętych dręczeniem, w tym cyber-bullyingiem, systematycznie rośnie. Wśród ofiar rośnie także odsetek młodych ludzi dotkniętych depresją oraz doświadczających myśli samobójczych.

Na całym świecie jako przyczyny prób samobójczych i samobójstw coraz młodsze dzieci podają dręczenie przez rówieśników, zamieszczanie ośmieszających filmików czy wręcz filmów dokumentujących dokonane na nich przestępstwo. Wbrew obiegowym opiniom, nie jest to domena wyłącznie amerykańska – także w Polsce odnotowuje się przypadki samobójstw powiązanych z bullyingiem.

Łańcuch przyczyn i skutków

Pomimo analizy przypadków tego rodzaju samobójstw, nie można jednoznacznie stwierdzić, że bullying był jedyną lub główną przyczyną odebrania sobie przez dziecko życia. Nawet, gdy intuicja i doświadczenie życiowe podpowiada, że znęcanie się było kroplą goryczy, która przepełniła czarę, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie wpływu innych czynników, np. podatności na depresję i myśli samobójcze lub pozostałych czynników środowiskowych.

Bullying jest jednym z czynników odpowiedzialnych za depresję u dzieci i młodzieży oraz za myśli i zachowania samobójcze i jako taki powinien być traktowany. Przyczynia się do cierpienia psychicznego, występowania nowych przypadków depresji, a także – jak dowodzą najnowsze badania – do szukania ucieczki w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez dziewczynki.

Szara strefa

Z jakim rozmiarem zjawiska mamy do czynienia w przypadku bullyingu, a zwłaszcza cyber-bullyingu, mamy do czynienia – trudno powiedzieć. Statystyki podają, że jest to od 5% do niemal 55% w różnych krajach i według różnych badań. Rozbieżności wynikają z niechęci dzieci i młodzieży do mówienia o fakcie bycia dręczonym czy prześladowanym. Jest to doświadczenie budzące u młodych ludzi poczucie winy, wstyd i lęk, godzi w poczucie własnej wartości, a ponadto wydaje się też należeć do rzeczywistości grupy rówieśniczej, w którą nie należy angażować dorosłych.

Rodzice i nauczyciele są instancją, do której odwołują się „słabi” i „kapusie”, więc obawa przed negatywnym naznaczeniem przez rówieśników i zemstą w postaci nasilenia dręczenia lub całkowitego wyalienowania jest subiektywnie uzasadniona. Normy obowiązujące w grupach rówieśniczych prowadzą niekiedy do tragicznej w skutkach zmowy milczenia.

Problemy zagubionego dziecka

Powstrzymać przemoc

Powstrzymanie bullyingu to zadanie, przed jakim stoimy dziś i będziemy stać jutro, bowiem fala przemocy nie wygaśnie sama z siebie. Zbadanie i poznanie zjawiska to pierwszy krok, by skonstruować programy profilaktyczne. Zmiana mentalności i wachlarza reakcji rodziców i nauczycieli na sygnały o dręczeniu to wyzwanie dla nas, dorosłych. Przełamanie wstydu i zaufanie dorosłym, to zadanie dla naszych dzieci. Dla każdego człowieka ma ono inny wymiar trudności, ale bez niego nie powstrzymamy fali nieodpowiedzialnych, krzywdzących zachowań, które składają się na bullying.

