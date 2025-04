Trudno w to uwierzyć, ale rzeczy, które udostępniamy na Facebooku, określają nasze cechy osobowości! Naukowcy wyciągnęli taki wniosek po przeanalizowaniu treści, jakie zamieszczają użytkownicy serwisu społecznościowego. Zszokowana? Dzięki Facebookowi dowiesz się, jaka jesteś i jak postrzegają cię inni!

Wchodzisz na Facebooka kilkanaście razy w ciągu doby i zawsze coś udostępniasz



Jesteś ekstrawertykiem. Nie liczy się dla ciebie jakość, bowiem stawiasz na liczbę zamieszczonych treści? Czujesz się spełniona, kiedy opublikujesz na swoim profilu to, co w danej chwili cię zainteresowało? Jeśli czerpiesz satysfakcję z podzielenia się z innymi swoimi spostrzeżeniami na dany temat, wszystko wskazuje na to, że jesteś ekstrawertykiem. Uwielbiasz lajkować, udostępniać i komentować wszystko, co rzuci ci w oczy. Jednym słowem - na każdym kroku podkreślasz swoje zainteresowanie światem.

Regularnie wchodzisz na Facebooka, ale sporadycznie publikujesz coś na swoim profilu

Jesteś introwertykiem. Zdjęcia bądź informacje o swoim życiu prywatnym udostępniasz rzadko, ale zdarza ci się zamieścić link do ostatnio przeczytanego artykułu? Najwyraźniej jesteś introwertykiem i posiadasz umiejętność analitycznego myślenia. Jesteś skryta, nie lubisz zarzucać ludzi informacjami o sobie. Masz skłonność do wnikliwej analizy, dlatego wolisz udostępnić na profilu coś, co naprawdę wzbudziło twoją ciekawość i czym faktycznie w twoim przekonaniu warto podzielić się z innymi.

Dzień bez wrzucenia swojego zdjęcia na profil byłby dla ciebie dniem straconym

Masz osobowość narcystyczną. Nie wyobrażasz sobie nie poinformować znajomych o swoich umiejętnościach czy osiągnięciach? Uwielbiasz być w kręgu zainteresowania, dlatego chcesz, aby inni na bieżąco śledzili to, co dzieje się w twoim życiu zawodowym, jak również prywatnym? Jeśli tak, to najprawdopodobniej masz skłonności narcystyczne, a Facebook to dla ciebie idealne narzędzie do uświadamiania innych o własnej wyjątkowości.

Masz tendencję do zamieszczania na Facebooku piosenek o nieodwzajemnionej miłości, zdradzie czy kryzysie w związku

Masz obniżoną samoocenę. Często udostępniasz linki odsyłające do artykułów o zawikłanych relacjach damsko-męskich? Posty na twoim profilu najczęściej dotyczą życia uczuciowego? Najprawdopodobniej nie czujesz się bezpiecznie w związku, jesteś nieufna wobec partnera lub masz niskie poczucie własnej wartości. W kontaktach międzyludzkich brakuje ci pewności siebie, dlatego w towarzystwie wolisz pozostawać na uboczu.

