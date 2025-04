Bullying osób publicznych

Ofiarami agresji elektronicznej mogą być także osoby znane z mediów, tzw. celebryci. Do tej grupy zalicza się piosenkarzy, aktorów, a coraz częściej także sportowców i polityków czy dziennikarzy. Oczywiście informacje na temat osób tutaj wymienionych pojawiają się w nowych mediach, podobnie zresztą jak w tradycyjnych, bardzo często. Można wręcz uznać, że brak reprezentacji medialnej dla wielu osób z tych grup oznaczałby niemożliwość realizowania kariery zawodowej lub znacznie ograniczał taką realizację. Równocześnie nastroje społeczne dotyczące osób znanych często ulegają polaryzacji, w wyniku czego tworzą się grupy fanów i antyfanów określonego celebryty.

Formy agresji

Agresja elektroniczna wobec celebrytów zwykle nie jest realizowana kanałami komunikacji zapośredniczonej „jeden do jednego”. Najczęściej polega ona na tworzeniu materiałów medialnych przedstawiających celebrytę w złym świetle (np. stron internetowych, klipów filmowych) lub umieszczaniu obraźliwych wpisów na forach internetowych. Przykładem tej formy agresji są także nieprzyjemne komentarze umieszczane w tzw. portalach plotkarskich.

Agresja elektroniczna wobec celebrytów niekiedy ma tragiczne konsekwencje. Jedną z nich było szeroko opisywane samobójstwo południowokoreańskiej aktorki poddanej elektronicznej wiktymizacji (More on Choi Jin-shil’s suicide).

Ryzyko zawodowe?

Niestety, ten typ agresji elektronicznej bywa czasami bagatelizowany. Część osób wyraża przekonanie, że jest ona czymś naturalnym i że ktoś, kto decyduje się być osobą publiczną, musi ataki naruszające spokój jego lub bliskich mu osób wkalkulować w koszty bycia celebrytą. Tego rodzaju wypowiedzi można znaleźć nawet w wywiadach z samymi osobami znanymi.\

Myślenie takie jest jednak sporym uproszczeniem. Trudno bowiem uznać, że do typowych kompetencji aktora czy sportowca można zaliczyć odporność na zmasowany atak agresji ze strony użytkowników nowych mediów.Można przyjąć założenie, że ten typ agresji elektronicznej będzie stosunkowo często dotyczył adolescentów w roli sprawców. W naszej kulturze w okresie adolescencji młodzi ludzie często posiadają idoli i antyidoli i silnie angażują się emocjonalnie w związane z nimi aktywności.

