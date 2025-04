Teoria o powiązaniu preferencji smakowych z osobowością wcale nie jest wyssana z palca. Jej twórcą jest amerykański neurolog dr Alen Hirsch zajmujący się badaniem smaku i powonienia. Wraz z grupą uczonych przetestował on za pomocą ankiet blisko 20 tys. ochotników. Pozwoliło to dokładnie określić charakter badanych oraz ich upodobania jedzeniowe. Na tej podstawie stworzono rodzaj kulinarnego horoskopu, z którego niczym z gwiazd wyczytasz najskrytsze sekrety ukochanego.

1. Przekąski, w których szczególnie gustuje

Zdaniem badaczy, prawdziwe „ja” człowieka najsilniej ujawnia się w wyborze przekąsek. Co można

z nich wyczytać o mężczyźnie?

- Krakersy – jest rozważny w działaniu, a przy tym lubi samotność. Ciekawie się z nim gawędzi, bo ma liczne zainteresowania. Jako kochanek: bywa nieśmiały. Najchętniej kocha się po ciemku.

- Chipsy ziemniaczane – to mężczyzna niezwykle ambitny. Potrafi ciężko pracować, by odnieść sukces. Jako kochanek: ekspert w dziedzinie seksu. Wszystkie pozycje opisane w „Kamasutrze” ma w małym palcu.

- Orzeszki – człowiek łatwy w kontaktach, otwarty i wyluzowany. Lubi zmiany, monotonia go irytuje. Jako kochanek: wciąż poszukuje nowych doznań, eksperymentuje z pozycjami miłosnymi.

- Popcorn – skromny, miły, a przy tym ofiarny. Potrzeby innych zawsze są u niego na pierwszym miejscu. Jako kochanek: jest naturalny, nie próbuje niczym imponować. Ceni romantyczne klimaty: świece, pachnącą pościel, nastrojową muzykę...

- Meksykańskie nachos – ma duże poczucie sprawiedliwości, lubi porządek i punktualność.

Jako kochanek: nie skąpi pieszczot, ale też oczekuje, że partnerka je odwzajemni.

- Słone paluszki – ma naturę lekkoducha. Woli się bawić, niż ciężko pracować czy snuć plany na przyszłość. Jako kochanek: radosny, pełen werwy, bez zahamowań. Lubi śmiać się w łóżku.

2. Przyprawy, jakich sobie nie żałuje

Bazylia, tymianek, czosnek... Która z przypraw jest u niego na pierwszym planie? To ważny sygnał, bo zdradza charakter człowieka!

- Czosnek, pieprz, goździki, szafran – to mężczyzna dobrotliwy i bezkonfliktowy. Bardzo potrzebuje akceptacji, bo brak mu pewności siebie. Na randce: nie będzie próbował cię oczarować, ale gdy powiesz mu komplement, otworzy przed tobą duszę.

- Sól – jest niepraktyczny, chodzi z głową w chmurach. Biernie poddaje się kolejom losu, ponieważ nie wierzy, że może wpływać na swoje życie. Na randce często pojawia się spóźniony. Nie zawsze też ma sprecyzowane plany na wspólny wieczór.

- Curry – życie traktuje poważnie. Jest realistą, myśli logicznie, przewiduje i planuje każdy swój krok. Na randce nie pozwoli ci się nudzić. Będziesz przebierać w propozycjach na miłe spędzenie czasu.

- Sezam, tymianek – to pesymista. Wszystkim się przejmuje i widzi świat w czarnych barwach. Ma zadatki na hipochondryka. Na randce: woli mówić, niż słuchać. Zwykle snuje dramatyczne opowieści o piętrzących się kłopotach, którym musiał stawić czoło.

- Papryka, bazylia – cechuje go duża wyrozumiałość. Nie wymaga wiele od życia ani też nie goni zbytnio za sukcesami. Szybko zapomina o urazach. Na randce nie będzie się dąsał, gdy w ostatniej chwili przełożysz spotkanie na inny dzień. Przyjmie to z dobrotliwym uśmiechem.

3. Owoce, za którymi przepada

Truskawki, śliwki, jabłka. Jego owocowe menu nie powinno ujść twojej uwadze, ponieważ możesz po nim rozpoznać... seksualny temperament ukochanego.

- Grejpfruty – lubi ostry, drapieżny seks. By go ucieszyć, spraw sobie zmysłową bieliznę.

- Wiśnie – łatwo się angażuje i jest stały w uczuciach. By go ucieszyć, często zapewniaj go

o swojej miłości.

- Jabłka, ananasy – przepada za pieszczotami, ale źle znosi odmowę. By go ucieszyć, obiecaj mu weekend tylko we dwoje i... pozwól się rozpieszczać.

- Truskawki – nie czuje się pewnie w roli kochanka, boi się odrzucenia. By go ucieszyć, doceniaj jego miłosne starania i bądź szczodra w pochwałach.

- Winogrona, śliwki – choć kocha gorąco, to ma kłopoty z uzewnętrznianiem uczuć. By go ucieszyć, pozwól mu czasem od siebie odpocząć. On lubi pobyć sam.

- Banany – chętnie oddaje inicjatywę w ręce partnerki. By go ucieszyć, czasem puść wodze fantazji i wprowadź jakąś odmianę do waszej miłosnej gry, np. zaproponuj pieszczoty w tańcu.

4. Lody, jakie lubi najbardziej

Oto zestaw rozmaitych lodowych smaków, z których można wiele wywnioskować…

- Kawowy – łatwo stracić dla niego głowę, bo potrafi uwodzić i czarować kobiety. Rada: nim obdarzysz go pełnym zaufaniem, najpierw trochę go poobserwuj. Warto wiedzieć, czy aby nie ugania się zbytnio za spódniczkami.

- Czekoladowy – lubi być w centrum uwagi, jego potrzeby zawsze są na pierwszym planie. Rada: nie ukrywaj swoich pragnień, są nie mniej ważne od życzeń partnera.

- Orzechowy – to mężczyzna z zasadami. Ma opinię sumiennego i inteligentnego perfekcjonisty. Rada: szanuj jego zamiłowanie do porządku, tylko nie przekładaj mu rzeczy na biurku. Inaczej kłótnia gwarantowana!

- Truskawkowy – jest bardzo nieodporny na stresy, bywa, że załamuje go byle drobiazg. Staje się wtedy kłótliwy, drażliwy i marudny. Rada: w trudnych chwilach dodawaj mu otuchy, ale nie pozwól wejść sobie na głowę.

- Waniliowy – to wymagający idealista o dużej wyobraźni. Szuka stabilnego i bezpiecznego związku. Rada: nie flirtuj z nikim w jego obecności, bo gotów poczytać to za jawną zdradę.

4. Desery warte twojej uwagi

Czasem wystarczy jeden rzut oka na filiżankę czy ulubiony smakołyk partnera, by przejrzeć go na wylot.

- Nie może się obejść bez mleka do kawy – masz przed sobą osobę przesądną.

- Pije tylko czarną kawę – jest ambitny, ale bywa też agresywny.

- Herbata obowiązkowo z cytryną – można na nim polegać, bo zawsze przestrzega zasad.

- Chętnie pałaszuje czekoladę – on nie lubi się przepracowywać i... jest flegmatykiem.

- Miłośnik pączków – to mężczyzna raczej chłodny, zamknięty w sobie.

Jak w jadalni, tak... w sypialni

Niektórzy panowie łapczywie rzucają się na jedzenie, inni – przeciwnie – rozkoszują się każdym kęsem. A jak je twój mężczyzna?

- Niejadek – często grymasi nad talerzem. A to ziemniaki rozgotowane, to znów kotlet zbyt wysmażony... On uważa się za superkochanka. A gdy coś mu nie wyjdzie, obwinia partnerkę.

- Łakomczuch – ma wprost wilczy apetyt. Nie zależy mu, by jedzenie było wykwintne, liczy się jego obfitość. Jest nienasycony

w miłości, uwielbia się kochać. Dla słodkich chwil zrezygnuje nawet... z oglądania meczu.

- Koneser – w restauracji godzinami wertuje kartę dań, poszukując oryginalnych nazw i smaków. Lubi też sam upichcić coś niebanalnego. W sypialni nie zabraknie mu inwencji. Możesz oczekiwać wyrafinowanych pieszczot.

Anna Leo-Wiśniewska