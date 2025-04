Bądź konsekwentna, cierpliwa, a przede wszystkim wytrwała. Rozwiąż test, a przekonasz się, czy jesteś w stanie sprostać postawionym sobie zadaniom.

1. Na urodzinach przyjaciółki zjadasz kawałek ulubionego tortu i...



a) nazajutrz przechodzisz na jednodniową dietę...2

b) wieczorem biegasz godzinę po osiedlu...1

c) więcej już niczego nie jesz...3

2. Zazwyczaj jadasz...

a) dwa razy dziennie...2

b) pięć do sześciu razy dziennie...1

c) gdy jesteś głodna...3

3. Posiłek jest dla ciebie...

a) prawdziwą ucztą...1

b) koniecznością...2

c) przyjemnością...3

4. Gdy się odchudzasz, stajesz na wadze...

a) codziennie...3

b) raz w tygodniu...2

c) po zakończeniu kuracji...1

Ponad 10 punktów: Ci, którzy cię znają, przyjmują twoje wady z dobrodziejstwem inwentarza, tych, którzy wiedzą o tobie niewiele, drażni twój wyluzowany stosunek do życia i słomiany zapał. Na razie nie powinnaś myśleć o odchudzaniu. Nie znosisz zmieniać swoich przyzwyczajeń. Niełatwo cię także przekonać. Swoje wiesz i z tym ci dobrze. Popracuj solidnie nad sobą.

Od 7 do 9 punktów: Bywasz niecierpliwa, niechętnie poddajesz się wszelkim rygorom. Wiesz, że nie wszystko jest zdrowe, ale nie potrafisz zrezygnować z ulubionych, choć tuczących potraw. Masz szansę być nie tylko szczęśliwą, ale i zdrową, pod warunkiem, że zmienisz swoje nawyki. Powinno ci się udać. Jesteś dosyć uparta.

Do 6 punktów: Znasz siebie, swój organizm i potrafisz z tej wiedzy korzystać. Wystarczy kilkudniowa dieta i już gubisz zbędne kilogramy. Nie przejmuj się przyjaciółmi, którzy śmieją się z twoich "słabostek". To ty jesteś górą i ty w przeciwieństwie do swoich przyjaciółek pokonasz każdą górę. A przeszkód przed tobą naprawdę niewiele.