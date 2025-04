Co mają ze sobą wspólnego Koro i Choroba szalonej ćmy?

Koro oraz Choroba szalonej ćmy to schorzenia z dwóch końców świata – Ameryki i Azji. Jednak mają ze sobą coś wspólnego. Dotknięte nimi osoby uważają, że podczas ataku choroby kurczą im się pewne części ciała.

Reklama

Czym jest Choroba szalonej ćmy?

Nazwa choroby wzięła się stąd, że podczas ataku chory wygląda jak miotająca się ćma.

Przypadłość ta występuje na środkowowschodnim obszarze Stanów Zjednoczonych wśród Indian plemienia Nawaho.

Podczas ataku dochodzi do różnorakich niekontrolowanych objawów somatycznych (histeria, padaczka, zachowania autodestrukcyjne). Są one spowodowane paniką wywołaną przekonaniem, że jakaś część ciała chorego (np. głowa) gwałtownie się kurczy.

Indianie wierzą, że przyczyną tej choroby są akty kazirodztwa.

Gdzie występuje i jak inaczej nazywane jest Koro?

Koro to choroba występująca w państwach południowej i południowo-wschodniej Azji (Chiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Indie, Tajwan).

W medycynie chińskiej nazywana jest sou yang, zaś w indyjskiej znana jest jako bemar, jinjin, suk, yeong. Występuje także pod wieloma innymi nazwami (dhat, dhatu, jirayan, shen kui) ze względu na mnogość języków obecnych w tamtejszych rejonach.

Objawy Koro

Schorzenie to objawia się częstymi i bardzo silnymi atakami lęku przed śmiercią spowodowaną zanikiem narządów płciowych. Chory uważa, że jego organy odpadną bądź zostaną wchłonięte do brzucha.

Atak tej choroby potrafi trwać od około kilku godzin nawet do kilku dni.

Zobacz też: Antropofobia, czyli lęk przed kontaktami z ludźmi

Kogo dotyka Koro?

Na Koro najczęściej chorują mężczyźni. Antropologowie twierdzą, że byli to zazwyczaj „osobnicy niedojrzali i niesamodzielni, z brakiem pewności co do własnej potencji seksualnej i z problemami na tle ekspresji genitalnej”.

Jak wygląda leczenie Koro?

W przypadku leczenia Koro skuteczna okazała się farmakologia, a także psychoterapia.

Reklama

Badania nad Koro

Do tej pory nie ustalono dlaczego Koro występuje jedynie na tym obszarze Azji. Istnieją jednak dowody na to, że zdarzało się, iż chorowali na nią mieszkańcy całych wsi. Występowanie takich epidemii potwierdzają badacze.

Zobacz też: Taijin Kyofusho – japońska fobia społeczna