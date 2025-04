W ostatnim czasie przeprowadzono badania nad wpływem nadmiernej samokontroli w żywieniu na wzrost agresji i osłabienie kontroli swojego zachowania w różnych sytuacjach. Badania dowodzą, że osoby, które wybierają jabłko zamiast czekoladowego batonika są bardziej skłonne do wybrania w późniejszym czasie filmu z dużą ilością agresywnych scen i tematem zemsty jako motywem przewodnim niż do łagodnego filmu. W innym doświadczeniu uczestnicy, którzy odwiedzili restauracje i wybierali w nich zdrowe jedzenie chętniej patrzyli na groźnie wyglądające twarze w swoim otoczeniu niż na przyjazne. Autor artykułu sugeruje, że politycy powinni być bardziej świadomi negatywnego wpływu na emocje u osób, które na co dzień bardziej kontrolują swoją dietę. Pojedyncze zachowania w krótkim czasie mogą mieć większe znaczenie niż długoterminowe plany polityczne.

Źródło: Eurekalert, 17.03.2011 / psz

