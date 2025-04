„Ale jesteś podobna do mamy!”, „Cały ojciec!” - ile razy słyszałaś takie słowa? Pewnie sporo. Nie jest tajemnicą, że rodzice przekazują nam w genach wieleswoich cech. Dlatego zwykle jesteśmy wizualnie podobne do mamy lub taty. Mamy taki sam kolor oczu, włosów, karnację. Jednak to nie wszystko! Dziedziczmy również niektóre cechy charakteru i skłonności.

Jakie cechy dziedziczmy po rodzicach?

Genetyka jest jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi nauki. Badacze poświęcają dni, miesiące i lata, by rozwikłać jedną z największych zagadek ludzkości. Co dziedziczymy po rodzicach? Czy to, jakimi jesteśmy osobami to efekt loterii genetycznej? W pewnym sensie tak. Jednak wiele cech, które nas charakteryzują zwyczajnie dostaliśmy w spadku genetycznym po rodzicach, dziadkach, pradziadkach...

Które cechy mamy po rodzicach? Naukowcy określili 8 konkretnych rzeczy! Sprawdź na kolejnych stronach galerii!

