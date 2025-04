Najważniejsze reakcje fizjologiczne następujące po stresowej sytuacji:



przyspieszone tętno,

zwiększone ciśnienie krwi,

zwiększone napięcie mięśniowe (m.in. często dotkliwie odczuwany skurcz żołądka, napięty kark, nogi jak z waty lub drżenie rąk),

zwiększona potliwość,

suchość w ustach,

zwiększone natlenienie krwi,

zawroty głowy,

obniżona wrażliwość na ból i inne bodźce zmysłowe z wyjątkiem tych, które oceniamy jako szczególnie ważne dla naszej sytuacji,

wzrost poziomu cukru w krwi.

Niezwykle istotnym elementem tej reakcji są również zmiany hormonalne – przede wszystkim gwałtowny wzrost wydzielania adrenaliny.

Wszystkie zmiany zachodzące w organizmie pod wpływem stresora mają na celu zwiększenie wydolności organizmu oraz poprawę funkcji poznawczych w taki sposób, aby łatwiejsze stało się radzenie sobie z sytuacją potencjalnie zagrażającą.

Konsekwencje częstych sytuacji stresowych

Jeśli jednak źródło stresu nie przemija, to zarówno nadmierne, długotrwałe pobudzenie jak i zmiany hormonalne, powodują wyczerpanie fizyczne (zmęczenie) i psychiczne (apatia). Mogą też powodować zmniejszoną odporność na choroby oraz przyczyniać się do rozwoju chorób, do których jesteśmy predysponowani genetycznie.

Dodatkowy problem stwarza interpretacja fizjologicznych objawów stresu. Gdy serce zaczyna szybciej bić a ręce drżą, niejednokrotnie budzi to lęk i przekonanie o braku możliwości poradzenia sobie z problemem. Taka sytuacja powoduje, że stres staje się większy, jego objawy zaś (również fizjologiczne) nasilają się. Powstaje błędne koło, które często zwiększa ryzyko tego, że w przyszłości na podobną sytuację zareagujemy jeszcze mocniej.

Najważniejszych elementem jest uświadomienie sobie, że tylko my sami potrafimy opanować własne lęki.