Zaduszki (2 listopada) i dzień Wszystkich Świętych (1 listopada) to dni, podczas których najwięcej osób odwiedza cmentarze. Jednakże nawet w tych poważnych i pełnych zadumy dniach zdarza się nam zaobserwować nieodpowiednie zachowanie różnych osób. Co nas najbardziej irytuje, gdy jesteśmy na cmentarzu?

1. Jarmark – pańska skórka, obwarzanki

Poza tym: balony w każdym możliwym kształcie i kolorze, popcorn, wata cukrowa i inne. Wszystko, żeby naciągnąć bezradnych rodziców na dodatkowe koszty. Pytanie tylko, czy przekąski, zazwyczaj ogólnodostępne w kinie, czy w cyrku, pasują do atmosfery zadumy?

Postarajmy się wytłumaczyć marudzącemu dziecku, że to nie najlepszy czas i miejsce na takie przysmaki. By uniknąć sytuacji kupowania jedzenia na cmentarzu, najlepiej zabrać ze sobą kanapki, które można zjeść np. w samochodzie, a także coś do picia.

2. Nieodpowiedni strój na cmentarzu

Takie sytuacje zdarzają się rzadko, aczkolwiek wywołują duże kontrowersje. Zapewne nie raz widzieliśmy na cmentarzu dziewczyny prezentujące gołe brzuchy i skąpą bieliznę wystającą spod spodni. Należy zauważyć, iż krzykliwe, jaskrawe kolory oraz bogato zdobiona brokatem i cyrkoniami biżuteria nadają się raczej do klubu i będą razić tych, którzy w spokoju chcą wspomnieć zmarłych.

Panom także czasami zdarza się „błysnąć” strojem – sportowe buty i dres to ubranie przeznaczone do ćwiczeń fizycznych, nie na cmentarz.

Pamiętajmy, by nasz strój był adekwatny do sytuacji, miejsca i pogody. Stonowane kolory będą dużo bardziej odpowiednie na taką okazję. Ubranie powinno być odświętne: panowie mogą założyć garnitur, zaś panie – elegancją garsonkę (spódnica nie powinna być jednak krótsza niż do kolan).

3. Głośne zachowanie

Hałaśliwe rozmowy, śmiechy, dzwonek telefonu wygrywający melodyjkę „Kaczuszki” także zgorszą pozostałych odwiedzających groby. Cmentarz jest miejscem ciszy i modlitwy, uszanujmy to zatem – zwłaszcza w tym szczególnym momencie. Starajmy się rozmawiać szeptem, a telefony odpowiednio wcześniej wyciszmy. Poświęćmy czas tym, którzy odeszli. Świat się nie skończy, jeśli rozmowy telefoniczne odłożymy na później.

4. Pogaduszki na środku alejek

Pamiętajmy, że na cmentarzu nie jesteśmy sami. Ucinanie sobie pogawędki na środku wąskiej alejki nie jest dobrym pomysłem, a dla omijających nas osób będzie naprawdę irytujące. Jeżeli koniecznie musimy porozmawiać, starajmy się stanąć z boku, tak, by nikomu nie przeszkadzać, a najlepiej odłóżmy rozmowę do momentu, aż wyjdziemy za bramę.

5. Palenie papierosów

Odkąd w Polsce wszedł w życie ustawowy zakaz palenia w miejscach publicznych staramy się tę kwestię kontrolować. Niestety nie wszyscy pamiętają o tym na cmentarzach. Starajmy się myśleć o innych – nie każdy przecież chce wdychać dym, modląc się za zmarłych. Wstrzymajmy się przez chwilę, przecież na cmentarzu nie spędzamy kilku godzin.

6. Źle zaparkowane samochody

Mimo organizowania dodatkowych parkingów, zdarza się, że samochodów przed parkingiem jest tak wiele, że ktoś zatarasuje przejście nieprawidłowo zaparkowanym wozem.

Starajmy się, by nasz pojazd nie utrudniał nikomu przemieszczania się. Unikniemy tym samym mandatu, przykrych komentarzy, czy zarysowanego boku auta. A jeśli w ogóle nie chcemy się tym przejmować – udajmy się na cmentarz autobusem.

7. Śmieci

Wypadające z kontenerów stare wiązanki i wypalone znicze nie są przyjemnym widokiem. Hałdy śmieci, jak na wysypisku, nie sprzyjają atmosferze modlitwy. Jeżeli widzimy, że śmietnik jest przepełniony, nie dokładajmy do niego naszych odpadów. Zabierzmy wszystko ze sobą i wyrzućmy w innym miejscu. Zostawmy po sobie porządek.

