Wymowne detale

Nasz stosunek do rzeczywistości zdradza niemal każdy szczegół ubrania. Oto przykłady.

Podwinięte rękawy koszuli – to oznaka gotowości do podjęcia nowych wyzwań.

Szal na ramionach – maskuje brak zaradności. W ten sposób pokazujemy, że ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić.

Duża torba, w której można pomieścić mnóstwo drobiazgów – świadczy o tendencji do zamartwiania się na zapas.

Apaszka ciasno zawiązana na szyi – zdradza osobę pełną kompleksów.

Czapka z daszkiem – noszą je ludzie nieśmiali. Chcą się ukryć i obserwować świat, tak by samemu nie być widzianym.

Stroje blisko ciała – znamionują osoby pracowite, nieufne i zamknięte w sobie.

Obszerne ubrania – to strój ludzi ceniących swobodę i niezależność. Bywają głośni, czasem natarczywi.

Reklama

Pamiętaj!

Stroje w odcieniach pomarańczy, czerwieni i żółci – dodadzą ci energii; białe, zielone i niebieskie – odprężą. Tylko nie przesadzaj

z czernią, może wpędzać w chandrę!

Reklama

fot. Agencja Fotograficzna Medium

Anna Leo-Wiśniewska