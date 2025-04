Koncentracja na przeszłości/teraźniejszości/przyszłości

Coaching: skoncentrowany jest na teraźniejszości i przyszłości

Psychoterapia: skoncentrowana może być na przeszłości (psychoanaliza), teraźniejszości (terapia Gestalt) lub przyszłości

Nastawienie do klienta

Coaching: nastawienie aktywne

Psychoterapia: nastawienie aktywne lub bierne, terapeuta dyrektywny lub nie (wyznacza zadania i sposoby ich realizacji lub ogranicza się do słuchania i akceptacji)

Obiekt i cel

Coaching: uwaga ukierunkowana na rozwój i naukę nowych umiejętności, które mają przynieść poprawę sytuacji w firmie

Psychoterapia: uwaga skupiona na przejawach patologii, ale także na nauce nowych umiejętności oraz samorozwoju, ma prowadzić do polepszenia funkcjonowania

Źródło problemów

Coaching: problemy mają swoje źródło w relacji klient - otoczenie

Psychoterapia: problemy mogą mieć źródło zarówno w interakcjach zewnętrznych jak i wynikać z procesów i problemów intrapsychicznych

Ujawnianie informacji

Coaching: nie wszystkie informacje są w pełni poufne, mogą być ostrożnie przekazywane ważnym osobom w firmie

Psychoterapia: informacje uzyskane w procesie terapii są poufne, nie wychodzą poza gabinet. Ich źródłem zwykle jest sam klient, jednak czasem pochodzą również od jego otoczenia.

Pojęcie klienta

Coaching: nie jest jednoznaczne, klient może być określeniem konkretnej osoby lub firmy, która opłaca coacha

Psychoterapia: indywidualna osoba, która poddaje się psychoterapii

Długość i miejsce spotkań

Coaching: czas spotkań nie jest normowany, spotkania odbywają się w miejscu pracy lub miejscu „neutralnym”

Psychoterapia: sesje trwają zwykle 50 minut i odbywają się w gabinecie terapeuty

Wybór coacha/psychoterapeuty

Coaching: o wyborze coacha dla swojej kadry decyduje firma

Psychoterapia: klient lub kasa chorych decyduje o wyborze psychoterapeuty

