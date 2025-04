fot. Fotolia

Które czynniki sprawiają, że czujemy zmęczenie jesienią?



Słabe promienie słoneczne



Jednym z czynników wpływających na poziom naszej energii jest ograniczona ilość słońca. Krótsze dni, dzień spędzany w budynkach przy sztucznym oświetleniu oddziałują na wzrost produkcji melatoniny – hormonu odpowiedzialnego za regulację naszego zegara biologicznego. Melatonina wprowadza nasz organizm w senność, dlatego jesienią, kiedy jest mniej słońca blokującego jej produkcję, czujemy się bardziej ospali.

Brak aktywności fizycznej



Jak wiadomo aktywność fizyczna wpływa na wydzielanie endorfin, czyli hormonu szczęścia, co z kolei korzystnie wpływa na nasze samopoczucie i poziom energii. Jednak ze względu na krótsze i chłodniejsze dni nasza motywacja do ćwiczeń spada, dlatego ruszamy się mniej niż w cieplejszych porach roku.

Zamiast czekać na powrót energii, powinniśmy sami prowokować jej przypływ i naszą aktywność zacząć choćby od lekkiego treningu, np. prostych ćwiczeń w domu lub spaceru.

Zmiany i stres



Czasami powodem odczuwania zmęczenia mogą być pojawiające się w naszym życiu zmiany. Inny niż dotychczas tryb pracy, nowe zdarzenia w życiu prywatnym, często występujący stres bardzo obniżają naszą motywację do działania. Dlatego niezwykle ważne jest, aby nauczyć się panowania nad stresem.

Istnieje wiele metod, które po kilkukrotnym treningu pomagają w zmniejszeniu napięcia, m.in. głębokie oddechy polegające na spokojnych, minimum 5-sekundowych wdechach i wydechach. Więcej praktycznych ćwiczeń relaksacyjnych można znaleźć na portalu edukacyjnym sm24.pl w sekcji „Zapanuj nad stresem”.

Nieodpowiednia dieta



Posiłki ubogie w witaminy i minerały osłabiają nasz organizm. Często korzystając z powszechnie dostępnych „diet cud”, od których aż roi się w internecie, zapominamy, że mogą być one niedostosowane do potrzeb naszego organizmu.

Warto więc korzystać z dostępnych jeszcze jesienią owoców i warzyw, takich jak np.: jabłka, gruszki, buraki, cukinie, dynie.

Brak odpowiedniej ilości snu



Każdy z nas doświadczył na własnej skórze, że im mniej śpimy, tym mniejsza jest nasza wydajność w ciągu dnia. Brak odpowiedniej ilości snu lub niedosypianie powodują słabą regeneracją organizmu po całym dniu pracy.

Czasami warto przed snem wybrać się na krótki spacer, aby dotlenić organizm. 5-10 minut spędzonych na świeżym powietrzu może przyczynić się do łatwiejszego zaśnięcia.

Jakie choroby może sygnalizować zmęczenie?



W przypadku kiedy niezdefiniowane zmęczenie trwa dłużej niż miesiąc oraz towarzyszą mu dodatkowe objawy, należy zastanowić się, czy nie jest ono sygnałem choroby.

Zdarza się, że odczuwane przez nas znużenie w połączeniu z innymi symptomami może dotyczyć chorób takich jak :

cukrzyca , która poza zmęczeniem wywołuje wzmożone pragnienie, szybki spadek masy ciała oraz częstomocz.

, która poza zmęczeniem wywołuje wzmożone pragnienie, szybki spadek masy ciała oraz częstomocz. Niedoczynność tarczycy , której objawami są również m.in. przybieranie na wadze, uczucie zimna, sucha i szorstka skóra.

, której objawami są również m.in. przybieranie na wadze, uczucie zimna, sucha i szorstka skóra. Nowotwór , któremu towarzyszy utrata masy ciała i apetytu, nietypowe bóle i obrzęki.

, któremu towarzyszy utrata masy ciała i apetytu, nietypowe bóle i obrzęki. Nieuzasadnione zmęczenie jest również jednym z pierwszych objawów stwardnienia rozsianego (SM), któremu często towarzyszą takie symptomy jak nadwrażliwość na ciepło, drętwienie lub drżenie kończyn czy zaburzenia pracy zmysłów. Według 64% pacjentów z SM to właśnie uczucie zmęczenia jest najbardziej uciążliwym objawem choroby. SM jest chorobą autoimmunologiczną, w której system odpornościowy atakuje elementy mózgu i rdzenia kręgowego, odbierając je jako nieprawidłowe. Spadek energii w stwardnieniu rozsianym może mieć różne formy. Może pojawiać się nagle i sprawiać, że pacjent czuje się jakby był „odłączony od prądu” lub budząc się rano, nawet po dobrze przespanej nocy, czuć się skrajnie wyczerpanym. Istnieją metody, które mogą pomóc zmniejszyć uczucie zmęczenia w ciągu dnia lub zredukować jego powstawanie – można je znaleźć na portalu sm24.pl.

– Zmęczenie jest jednym z dominujących objawów występujących u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, który w znacznym stopniu utrudnia pacjentom podejmowanie codziennych aktywności,

a co za tym idzie, wpływa na obniżenie jakości życia. Uczucie zmęczenia jest pierwotnym skutkiem procesu chorobowego, ale na jego nasilenie wpływają również takie czynniki jak: obniżenie nastroju, stres, zmniejszenie efektywności ruchów i spadek aktywności fizycznej. Z tego powodu rozsądnie dawkowana aktywność ruchowa podejmowana podczas procesu rehabilitacji, uwzględniająca indywidualne możliwości i ograniczenia, pozwala zredukować objawy zmęczenia u osób

ze stwardnieniem rozsianym – mówi Urszula Lach, fizjoterapeutka, ekspert portalu sm24.pl.

Jeżeli odczuwasz przewlekłe zmęczenie razem z powyższymi objawami, zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje cię na odpowiednie badania.

Źródło: materiały prasowe On Board/mn