fot. Fotolia

Reklama

Jak przekazać złe informacje pacjentowi?



Praktyczne zasady, którymi powinien kierować się lekarz w przekazywaniu złych informacji:

nigdy nie należy oszukiwać chorego przez dawanie mu fałszywej nadziei,

należy unikać brutalnej czy też bezmyślnej otwartości,

należy pamiętać, że prawda ma walor lekarstwa: trzeba ją dawkować w zależności od indywidualnych potrzeb i od wrażliwości chorego.

Zadania personelu medycznego po stracie dziecka



Kilka podstawowych kroków, jakie powinni podjąć przedstawiciele personelu medycznego, którzy mają kontakt z rodzicem po stracie dziecka:

podczas porodu rodząca kobieta powinna być odizolowana od pozostałych rodzących kobiet , z możliwością porodu rodzinnego;

, z możliwością porodu rodzinnego; zachęcenie po martwym porodzie rodzącą kobietę do pożegnania się z martwym noworodkiem ;

; zrobienie odcisku rączki lub stópki lub ewentualnie zdjęcia (choćby telefonem) bądź wykonanie obrysu kończyn martwo narodzonego dziecka, aby rodzice mieli jakąkolwiek pamiątkę po dziecku;

(choćby telefonem) bądź wykonanie obrysu kończyn martwo narodzonego dziecka, aby rodzice mieli jakąkolwiek pamiątkę po dziecku; po porodzie zapewnienie opieki psychologa i wsparcia bliskich z wyczerpującym udzieleniem informacji „co dalej”;

i wsparcia bliskich z wyczerpującym udzieleniem informacji „co dalej”; odizolowanie rodziców po starcie w sali poporodowej indywidualnej, bez innych kobiet z dziećmi.

Z moich badań wynika, że wszystkie wcześniej wymienione elementy – takie błahe, podstawowe i naturalne – pomogłyby w powrocie do nowej rzeczywistości rodzicom po starcie. To były tylko badania pilotażowe i liczę, że dadzą one do myślenia wszystkim tym, którzy na co dzień spotykają się ze śmiercią – głównie śmiercią dziecka.

Zobacz też: Ile czasu trwa żałoba po dziecku?

Wyniki badań



Wyniki kształtowały się następująco:

Co sądzi Pan/Pani o robieniu przez personel medyczny pamiątek po zmarłym dziecku, np. zdjęcia, odbicia stópki, rączki, pukiel włosków itp.?



Możliwość pochowania dziecka. Proszę ocenić, w jakim stopniu pomogłaby Pani/Panu w sytuacji straty dziecka



Możliwość przebywania w odizolowanej sali (z dala od rodzących żywe dzieci kobiet). Proszę ocenić, w jakim stopniu pomogłoby to Pani/Panu w sytuacji straty dziecka



Możliwość pożegnania się z dzieckiem. Proszę ocenić, w jakim stopniu to pomogłoby Pani/Panu w sytuacji straty dziecka



Możliwość posiadania pamiątki po dziecku (poza zdjęciami USG). Proszę ocenić, w jakim stopniu to pomogłoby Pani/Panu w sytuacji straty dziecka



Zobacz też: Poronienie lub martwy poród – czego potrzebują rodzice po stracie?

Reklama

Możliwość pomilczenia wraz z położną lub pielęgniarką. Proszę ocenić, w jakim stopniu to pomogłoby Pani/Panu w sytuacji straty dziecka



Uzyskanie pełnej i wyczerpującej informacji o tym, co się stało. Proszę ocenić, w jakim stopniu to pomogłoby Pani/Panu w sytuacji straty dziecka



Rozmowa z psychologiem na oddziale. Proszę ocenić, w jakim stopniu to pomogłoby Pani/Panu w sytuacji straty dziecka



Uzyskanie informacji, gdzie dalej się udać, aby przepracować żałobę. Proszę ocenić, w jakim stopniu to pomogłoby Pani/Panu w sytuacji straty dziecka



Poszanowanie mojej godności i prywatności. Proszę ocenić, w jakim stopniu to pomogłoby Pani/Panu w sytuacji straty dziecka



Zobacz też: Jak kobiety po stracie dziecka oceniają pracę personelu medycznego?