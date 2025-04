Przeczytaj, na co uważać, by nie dopuścić do pogorszenia objawów depresji.

1. Stres

Praktycznie codziennie narażeni jesteśmy na mniejsze lub większe dawki stresu. Choć taka sytuacja jest szkodliwa dla wszystkich, wrażliwość towarzysząca depresji sprawia, że chorzy szczególnie mocno odczuwają jego wpływ na swoje życie. Aby zapobiec negatywnym skutkom stresu, spróbuj unikać stresogennych sytuacji, lub (jeśli to niemożliwe) stosować techniki radzenia sobie ze stresem i asertywności.

2. Za mało snu

Tak jak zbyt mała ilość snu może być przyczyną depresji, tak i depresja może powodować zaburzenia snu i bezsenność. Warto postarać się o unormowanie (na miarę możliwości) czasu snu. Możesz wykorzystać sposoby na bezsenność, m.in techniki relaksacyjne, zadbanie o tzw. higienę snu lub skorzystać z pomocy poradni wspierających leczenie zaburzeń snu i bezsenności.

3. Zła dieta

Nie tylko picie alkoholu lub dużych ilości kawy może wpłynąć na pogorszenie objawów depresji. Taki wpływ może mieć także dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe, duże ilości cukrów prostych. Warto więc zadbać o pełnowartościowe, dobrze zbilansowane posiłki bogate w świeże produty.

4. Rocznice, święta i okrągłe daty

W okolicach tzw. "dużych dat" mamy skłonność do analizowania swojego życia i prognozowania przeszłości. Nie zawsze taki bilans wychodzi na plus, co może powodować nawrót przykrych wspomnień i objawów depresji. W takich momentach postaraj się powstrzymać od robienia wszelkich analiz, lub spróbuj skupić się wyłącznie na pozytywach, które spotkały cię w ostatnim czasie.

5. Współczujący znajomi

Mowa tu o ciekawskich znajomych, "współczująco" wypytujących o przyczyny twojej depresji. Postaraj się unikać rozmów na bolesne dla ciebie tematy z osobami, którym nie zależy na wspieraniu ciebie. Jeśli czujesz, że rozmowa zamiast dodawać otuchy powoduje rozdrapanie starych ran i smutek, postaraj się zakończyć ją lub zasugerować zmianę tematu. Pamiętaj, że twoje dobro jest najważniejsze, nawet jeśli miałoby zostać okupione urazą wścibskich znajomych.

6. Serwisy społecznościowe

Obserwowanie momentów radości, podróży czy zabawy znajomych z Facebooka, Instagrama czy dowolnego innego serwisu społecznościowego może prowadzić do niepotrzebnych porównań, a w konsekwencji pogorszenia objawów depresji. Pamiętaj, że większość osób chwali się radosnymi momentami, te codzienne lub smutne zachowując dla siebie. Stworzyło to pewnego rodzaju mogę na idealne życie, często kreowane przez użytkowników tych serwisów na pokaz. Nie zapominaj o tym, przeglądając serwisy społecznościowe!

Nikt już chyba nie ma wątpliwości, że depresja to poważna choroba wymagająca leczenia. Jeśli więc obserwujesz u siebie lub bliskich objawy depresji, koniecznie skontaktuj się z odpowiednim ośrodkiem wsparcia. Tamtejsi specjaliści pomogą Ci dostać się na terapię lub podpowiedzą, jak zmotywować bliskich do wizyty u psychologa.

