Żyję na wysokich obrotach, bo mam bardzo odpowiedzialną pracę, a do tego samotnie wychowuję trzynastoletnie dziecko. Czy to może być powodem, że źle sypiam i często się złoszczę?

Na pytanie odpowiada psychoterapeuta rodzinny i pedagog Anna Nziołek

Chęć poświęcenia się w pełni zarówno pracy zawodowej, jak i rodzinie oraz związane z tym poczucie odpowiedzialności, to naprawdę spore obciążenie dla jednej osoby. Mogło to doprowadzić do przewlekłego stresu, który objawia się u Pani właśnie napięciem, wybuchami złości i problemami ze snem. Warto pomyśleć, czy faktycznie wszystko jest, aż tak ważne. Może niektóre sprawy (np. związane z prowadzeniem domu) należałoby sobie odpuścić lub scedować na dorastające dziecko, by odjąć sobie trochę zajęć? Proszę także koniecznie pamiętać o swoich potrzebach i od czasu do czasu sprawić sobie jakąś przyjemność,

a nie żyć jedynie obowiązkami. Wizyta u fryzjera czy wypad do kina relaksują!