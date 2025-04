Rok 2008 sprzyja osobom, które poświęcą się karierze zawodowej. Zapowiada też wielkie przemiany gospodarcze na świecie. Generalnie wszyscy będziemy bardziej zainteresowani pracą i bogaceniem się niż sprawami rodzinnymi i osobistymi.



JAKIM ZNAKIEM JESTEŚ?

Od 6.02.1932 do 25.01.1933 Małpa

Od 26.01.1933 do 13.02.1934 Kogut

Od 14.02.1934 do 3.02.1935 Pies

Od 4.02.1935 do 23.01.1936 Świnia

Od 24.01.1936 do 10.02.1937 Szczur

Od 11.02.1937 do 30.01.1938 Bawół

Od 31.01.1938 do 18.02.1939 Tygrys

Od 19.02.1939 do 7.02.1940 Zając

Od 8.02.1940 do 26.01.1941 Smok

Od 27.01.1941 do 14.02.1942 Wąż

Od 15.02.1942 do 4.02.1943 Koń

Od 5.02.1943 do 24.01.1944 Koza

Od 25.01.1944 do 12.02.1945 Małpa

Od 13.02.1945 do 1.02.1946 Kogut

Od 2.02.1946 do 21.01.1947 Pies

Od 22.01.1947 do 9.02.1948 Świnia

Od 10.02.1948 do 28.01.1949 Szczur

Od 29.01.1949 do 16.02.1950 Bawół

Od 17.02.1950 do 5.02.1951 Tygrys

Od 6.02.1951 do 26.01.1952 Zając

Od 27.01.1952 do 13.02.1953 Smok

Od 14.02.1953 do 2.02.1954 Wąż

Od 3.02.1954 do 2.01.1955 Koń

Od 3.01.1955 do 11.02.1956 Koza

Od 12.02.1956 do 30.01.1957 Małpa

Od 31.01.1957 do 17.02.1958 Kogut

Od 18.02.1958 do 7.02.1959 Pies

Od 8.02.1959 do 27.01.1960 Świnia

Od 28.01.1960 do 14.02.1961 Szczur

Od 15.02.1961 do 4.02.1962 Bawół

Od 5.02.1962 do 24.01.1963 Tygrys

Od 25.01.1963 do 12.02.1964 Zając

Od 13.02.1964 do 1.02.1965 Smok

Od 2.02.1965 do 20.01.1966 Wąż

Od 21.01.1966 do 8.02.1967 Koń

Od 9.02.1967 do 29.01.1968 Koza

Od 30.01.1968 do 16.02.1969 Małpa

Od 17.02.1969 do 5.02.1970 Kogut

Od 6.02.1970 do 26.01.1971 Pies

Od 27.02.1971 do 14.02.1972 Świnia

Od 15.02.1972 do 2.02.1973 Szczur

Od 3.02.1973 do 22.01.1974 Bawół

Od 23.01.1974 do 10.02.1975 Tygrys

Od 11.02.1975 do 30.01.1976 Zając

Od 31.01.1976 do 17.02.1977 Smok

Od 18.02.1977 do 6.02.1978 Wąż

Od 7.02.1978 do 27.01.1979 Koń

Od 28.01.1979 do 15.02.1980 Koza

Od 16.02.1980 do 4.02.1981 Małpa

Od 5.02.1981 do 24.01.1982 Kogut

Od 25.01.1982 do 12.02.1983 Pies

Od 13.02.1983 do 1.02.1984 Świnia

Od 2.02.1984 do 19.02.1985 Szczur

Od 20.02.1985 do 8.02.1986 Bawół

Od 9.02.1986 do 28.01.1987 Tygrys

Od 29.01.1987 do 16.02.1988 Zając

Od 17.02.1988 do 5.02.1989 Smok

Od 6.02.1989 do 26.01.1990 Wąż

Od 27.01.1990 do 14.02.1991 Koń

Od 15.02.1991 do 3.02.1992 Koza

Od 4.02.1992 do 22.01.1993 Małpa

Od 23.01.1993 do 9.02.1994 Kogut

Od 10.02.1994 do 30.01.1995 Pies

Od 31.01.1995 do 18.02.1996 Świnia

Od 19.02.1996 do 6.02.1997 Szczur

Od 7.02.1997 do 27.01.1998 Bawół

Od 28.01.1998 do 15.02.1999 Tygrys

Od 16.02.1999 do 4.02.2000 Zając

Od 5.02.2000 do 23.01.2001 Smok

Od 24.01.2001 do 11.02.2002 Wąż

Od 12.02.2002 do 31.01.2003 Koń

Od 1.02.2003 do 21.01.2004 Koza

Od 22.01.2004 do 8.02.2005 Małpa

Od 9.02.2005 do 28.01.2006 Kogut

Od 29.01.2006 do 17.02.2007 Pies

Dla urodzonych pod znakiem Szczura

To twój czas! Sprzyja sukcesom finansowym. Nie czekaj więc i weź sprawy w swoje ręce. Teraz możesz znacząco poprawić sytuację materialną.

Wiele Szczurów podejmie w tym roku ważne, a nawet radykalne życiowe decyzje. To czas zmiany pracy na lepszą, a być może początek inwestowania we własny biznes. Szukaj teraz możliwości zysku i uwierz, że możesz zarabiać dużo więcej. W tym roku twoimi atutami będą także cierpliwość i intuicja. Zmiany, jakie postanowisz wprowadzić w życie, będą miały wpływ na całą twoją rodzinę. Dzieci staną się bardziej samodzielne, a partner będzie musiał włączyć się w wypełnianie domowych obowiązków. Ty przestaniesz poświęcać się dla innych i mocniej staniesz na nogach. Zarobione pieniądze przeznaczysz jednak raczej na własne pasje lub podróże niż spełnianie zachcianek krewnych. Zadbaj też o zdrowie i urodę, bo praca nad kondycją lub odchudzaniem przyniesie oszałamiające efekty. W miłości nabierzesz pewności siebie. Samotne Szczury uporządkują swoje miłosne sprawy i znajdą kogoś, z kim poczują się bezpiecznie.

Dla urodzonych pod znakiem Bawołu

Rok sprzyja nawiązywaniu nowych przyjaźni i korzystnych znajomości. To znakomity okres także dla miłości. Dobry okres, aby planować ważne inwestycje albo większe zakupy. Latem pojawią się okazje do zdobycia większej gotówki!

W miłości będzie ci sprzyjać szczęście, jeśli tylko znajdziesz czas na uczucia w natłoku codziennych obowiązków. Zamężne Bawoły powinny zadbać ośurlop spędzony razem zśpartnerem Ą uprzejmie podziękuj krewnym lub przyjaciołom, którzy liczą, że wśwakacje jak zwykle wszystko dla nich zorganizujesz. Tylko we dwoje wybierzcie się wśpodróż marzeń, choćby na weekend. Samotne Bawoły wreszcie przestaną wspominać nieudane związki. Wiosną pojawić się może ktoś, dla kogo warto będzie zaryzykować iśchoć trochę zmienić swoje życie. Nowy rok przyniesie ci też sympatyczne towarzyskie niespodzianki. Zaczniesz doradzać i pomagać innym. Będziesz także potrafiła w twórczy sposób wykorzystać cudze doświadczenia, a intuicja uchroni cię przed błędnymi decyzjami. W tym roku wszyscy wokoło będą cię doceniać, a jeśli poprosisz, to z pewnością bardzo chętnie pomogą ci w realizacji twoich planów. Już teraz podziel więc sprawiedliwie domowe obowiązki, aby na wszystko wystarczyło ci czasu. Bądź też gotowa przyjąć dary od losu, na które zapracowałaś w poprzednich latach.

Dla urodzonych pod znakiem Tygrysa

Dobry okres, aby planować ważne inwestycje albo większe zakupy. Latem pojawią się okazje do zdobycia większej gotówki!

Dobrze wiesz, że czasami w życiu trzeba zrobić rewolucję, która wszystkim wyjdzie na dobre. Nadchodzi właśnie wyjątkowo korzystny czas na takie zmiany. Nie bój się jednak nowatorskich rozwiązań, przekraczaj utarte schematy i własne przyzwyczajenia. Poszukaj nowych inspiracji i pasji - im dziwniejszych, tym lepszych! Pamiętaj tylko, że twoje zachcianki i opinie mogą się zmieniać jak w kalejdoskopie! Dlatego nie wprowadzaj od razu w życie wszystkich swoich pomysłów, tylko daj sobie trochę czasu na przemyślenie decyzji. Wiosną zadbaj o swoją sytuację zawodową, bo brak koncentracji na obowiązkach może przynieść konflikt z kimś wpływowym. Pomogą ci ludzie z nieznanych ci dotąd środowisk. W sprawach rodzinnych będziesz pewna siebie i wymagająca. Zamężne Tygrysy będą w doskonałym humorze, a wakacyjna podróż przyniesie im wiele miłych wrażen. Samotne Tygrysy będą flirtować, ale trudno będzie im podjąć decyzję o stałym związku. Dopiero latem ktoś naprawdę wytrwały i wartościowy zdoła przekonać cię, że ustatkowanie się może być bardzo przyjemne!



Dla urodzonych pod znakiem Zająca

Nadchodzą dobre dni! Twoje tegoroczne sukcesy wpłyną na zmianę stylu życia całej rodziny. Druga połowa roku sprzyja ambitnym przesięwzięciom.

Wreszcie znajdziesz więcej czasu dla siebie. W pracy uda ci się wprowadzić usprawnienie lub tak podzielić obowiązki, że będziesz mniej zmęczona, a o wiele bardziej zadowolona. W Twoim portfelu pojawią się dodatkowe pieniądze, które pozwolą ci czuć się bezpiecznie i wygodnie. Zwrócisz uwagę na kondycję, twoje zdrowie się poprawi, a wtedy energicznie zabierzesz się za ćwiczenia. Szybko zobaczysz efekty, a te sukcesy wpłyną na zmianę stylu życia całej rodziny. Taniec, joga, spacery to najlepsze sposoby, abyś wciąż miała dobry humor. Pod koniec roku możesz zostać wyznaczona do kierowania pracą innych lub awansować na bardziej samodzielne stanowisko. Nie wpadaj w panikę, bo ze wszystkim doskonale sobie poradzisz. Powodzenie w miłości będzie ci sprzyjać przez cały rok, ale wiosną zamężne Zające powinny być ostrożne, bo trudno im się będzie oprzeć pokusie flirtu. Zamiast ryzykować, zastanów się, co trzeba zmienić w twoim związku. Samotnym Zającom rok przyniesie okazję do nowych flirtów. Nie przegap kogoś, kto niedawno przyjechał z zagranicy!

Dla urodzonych pod znakiem Smoka

W tym roku będziecie w dobrej formie i wydarzenia potoczą się zgodnie z waszymi życzeniami. Otaczać was będą życzliwi ludzie, a problemy okażą się mniejsze, niż się na początku wydawało.

Zapowiada się więcej spokoju, co sprzyja zarówno dobrym relacjom rodzinnym, jak i systematycznej pracy. Uporasz się z zaległościami, a złośliwe osoby nie będą się wtrącać w twoje pomysły. Jeśli szukasz lepszego i spokojniejszego zajęcia, to wiosną i latem szczęście szczególnie będzie ci sprzyjać. Gotówki ci nie zabraknie, warto więc zainwestować trochę we własne pasje. Odżyje w tobie ciekawość i artystyczne zainteresowania, a zwykły rytm życia wyda ci się trochę nudny. Zacznij więc tańczyć lub regularnie robić coś, co może nie przynosi pieniędzy, ale za to sprawi ci przyjemność. W miłości czekają cię romantyczne chwile. Partnerzy Smoków mogą mieć powody do zazdrości, bo ich urok przyciągnie do nich nowych znajomych, a nawet wielbicieli. Jeśli czujesz, że w swoim związku nie otrzymujesz tego, czego pragniesz, postawisz ukochanemu ultimatum! Samotnym Smokom szczęście będzie sprzyjać wiosną i latem, ale na poważniejsze deklaracje nadejdzie czas zimą.

Dla urodzonych pod znakiem Kozy

Zyskasz więcej pewności siebie i zaczniesz szukać lepszej posady i większych pieniędzy. Z dobrym skutkiem!

Przypomnisz sobie w tym roku o swoich naukowych ambicjach, zapiszesz na ciekawe zajęcia i kursy. W twoim otoczeniu pojawią się osoby, których działanie stanie się dla ciebie wzorem do naśladowania. Skoro komuś udało się spełnić marzenia, to czemu nie miałoby udać się tobie? Niektóre Kozy zdecydują się prowadzić własny biznes, który z pomocą rodziny lub przyjaciół uda się w tym roku rozwinąć. Bądź jednak cierpliwa, bo czas na większe zyski nadejdzie dopiero pod koniec roku. W sprawach rodzinnych czeka cię szczęśliwe wydarzenie, które dotyczyć będzie rodziców lub krewnych. Bądź jednak ostrożna, jeśli chodzi o wspólne sąsiedzkie sprawy. Unikaj plotek i pochopnych oskarżeń, abyś nie musiała potem uczestniczyć w cudzych kłopotach. Zamężnym Kozom będzie sprzyjać szczęście w miłości, choć wiosną mogą być trochę zazdrosne o nowych znajomych lub współpracowników partnera. Pokaż im szybko, że nie mogą wtrącać się w wasze sprawy! Samotne Kozy wykorzystają szansę na zawarcie romantycznej znajomości z kimś, kto ma podobne do nich pasje i zainteresowania. Szczególnie latem przygotuj się na rozkwit życia towarzyskiego. Właśnie na ten okres zaplanuj swój najdłuższy urlop.

Dla urodzonych pod znakiem Małpy

Przed tobą rok nowych możliwości. Wreszcie odważysz się zrealizować wszystkie swoje marzenia.

Nadchodzący rok sprzyja zmianie posady na lepszą, a także poszukiwaniu dodatkowych źródeł gotówki. Twoja ambicja i nowatorskie pomysły wywołają zdziwienie w otoczeniu. W pierwszej połowie roku czeka cię zwycięskie starcie ze starym wrogiem lub osobą, która wciąż wątpi w twoje zdolności. Już czas, abyś pozbyła się starych kompleksów! Bądź odważna i nie obawiaj się samotności, bo w drugiej połowie roku znajdziesz przyjaciół i wiernych pomocników. Zadbaj też o swoje zdrowie i urodę. Rok Wodnego Szczura sprzyja pozytywnym zmianom w twoim stylu życia. Wyrzucisz niemodne sukienki, zmienisz fryzurę i styl. Na zajęciach sportowych poznasz sympatyczne koleżanki, a usłyszane od ludzi z twojego otoczenia komplementy dodadzą ci pozytywnej energii. W miłości czeka cię wielka szansa. Samotne Małpy pokonają konkurencję do serca mężczyzny, na którym od pewnego czasu im zależy. A jeśli nikogo takiego jeszcze nie ma, to już wiosną przygotuj się na nowe miłosne podboje. Zamężne Małpy będą miały mniej czasu na rodzinne sprawy i domowe zajęcia, ale będą mogły liczyć na wsparcie partnera. Starsi krewni, którzy mogą krytykować twoje decyzje, zmienią zdanie, kiedy zobaczą pozytywne efekty twojej pracy.

Dla urodzonych pod znakiem Koguta

Będziesz pełna energii i optymizmu. Twoje cele wreszcie okażą się możliwe do realizacji. Rok sprzyja przeprowadzce lub remontowi mieszkania.

Szczęście ci sprzyja, ale postaraj się mocno skupić na własnych sprawach. Jeśli pozwolisz się wplątać w cudze konflikty lub podporządkujesz się komuś, kto na to nie zasługuje, to nie wykorzystasz w pełni potencjału, jaki w tym roku masz w sobie. Twoje talenty i zalety zostaną zauważone, dzięki nim zdobędziesz lepszą pracę i większe pieniądze. Możesz liczyć na wsparcie otoczenia, ale ważne decyzje należą przede wszystkim do ciebie. Wokół będzie dużo zmian – ktoś dla ciebie ważny otworzy własny biznes, ktoś zdecyduje się na emigrację. Wspomagaj przyjaciół, ale nie obawiaj się w porę powstrzymać ich przed nierozsądnymi decyzjami. Twoja mocna strona w Roku Wodnego Szczura to rozsądek i życzliwość. W miłości także będziesz pewna siebie i odważna. Zamężne Koguty przejmą całą władzę w domu i podejmą odważne decyzje, które wszystkim wyjdą na dobre. Pamiętaj jednak, że twój organizm nie jest ze stali i także potrzebujesz troskliwości i odpoczynku. Samotne Koguty najlepszy czas dla nowych znajomości mają wiosną i latem. Ktoś, kogo już znasz, okazać się może ważniejszy, niż początkowo sądziłaś.

Dla urodzonych pod znakiem Świni

Awans, podwyżka, nowa miłość, wakacje marzeń - to wszystko w tym roku będzie w twoim zasięgu!

Sprawy, które rozpoczęłaś w poprzednim roku, teraz zaczną przynosić ci nie tylko większy zysk, ale i zadowolenie. Dostrzeżesz pozytywne strony tej sytuacji i wreszcie poczujesz, że panujesz nad życiem. Uda ci się pozbyć ze swojego otoczenia wrogów i malkontentów. Zadbaj w tym roku o znajomości i przyjaźnie. Dzięki nim możesz wiele zyskać, także w pracy! Ucz się od innych, a jeśli chcesz zapisać się na ciekawe kursy, to nie zwlekaj! Nie będziesz narzekać na brak pieniędzy, ale czas na poważne inwestycje nadejdzie dopiero w drugiej połowie roku. Może pojawić się wtedy lepsza propozycja pracy lub okazja do zakupu samochodu lub działki. Także urzędowe sprawy rozstrzygną się na korzyść twojej rodziny, ale wymagać to będzie dyplomacji i wytrwałości. W miłości czeka cię powodzenie. Jednak zamężne Świnie nie powinny decydować za partnera o jego zawodowych sprawach. Postaraj się więcej negocjować, aśmniej złościć! Jeśli pragniesz dziecka, to koniec roku będzie najlepszy na tak poważną decyzję. Samotne Świnie będą miały szansę na romantyczną znajomość, którą zawrą w pracy lub podczas służbowej podróży. Nawet jeśli według niektórych będzie to skandal, to nie rezygnuj, tylko słuchaj swojego serca i intuicji.

Dla urodzonych pod znakiem Konia

Uczucia i związki okażą się dla ciebie najważniejsze. Ale w drugiej połowie roku możesz liczyć także na sukcesy finansowe.

Zamężne Konie będą dominować w swoim związku, ale ich partnerzy z zachwytem przyjmą każdy pomysł. To dobry rok, aby planować ślub lub starać się o narodziny dziecka. W swoich działaniach będziesz mogła liczyć na pomoc krewnych i przyjaciół. Jeśli twoją rodzinę dotknęły spory lub konflikty, wykorzystaj swoje dyplomatyczne zdolności. Latem uda ci się wszystkich pogodzić i będziesz cieszyć się spokojniejszą atmosferą. Powiodą się większe zakupy i inwestycje, ale nie działaj pochopnie i negocjuj, tak abyś była w pełni zadowolona. Samotne Konie będą cieszyć się powodzeniem u płci przeciwnej. Bądź jednak rozsądna i nie mów "tak", jeśli nie kochasz szczerze i mocno. W tym bowiem roku może pojawić się ktoś, kto zawładnie całym twoim sercem. W sprawach zawodowych zapowiada się więcej spokoju. Pracuj cierpliwie, a unikniesz zawirowań i nie spotkają cię żadne niespodzianki. Znajdziesz także czas na naukę i rozwijanie swoich umiejętności. Szczególnie warto zapisać się na kurs języka obcego, bo w wakacje czeka cię bardzo udana zagraniczna podróż. Nie narzekaj na brak pieniędzy, tylko gospodaruj z głową. Większym finansowym sukcesom oraz awansowi sprzyja dopiero druga połowa roku.

Dla urodzonych pod znakiem Psa

Rok sprzyja zgodnej współpracy z ludźmi, a także powodzeniu w miłości. Czekają cię dalekie podróże.

To rok towarzyskich atrakcji i zaproszeń w ciekawe miejsca. Choć zwykle cenisz sobie spokój i prywatność, to teraz znajdziesz się w centrum ważnych wydarzeń i zainteresowania. Twoje decyzje przysporzą ci popularności. W pracy będziesz reprezentować innych lub awansujesz na stanowisko, które wymaga częstszych spotkań z ludźmi oraz wyjazdów. Pokonasz wrodzoną nieśmiałość i przekonasz się, że potrafisz wydawać innym polecenia. Druga połowa roku przyniesie ci okazję do spotkania z kimś, kto mądrze ci doradzi, a nawet pokieruje dalszą karierą. Wakacyjne wyjazdy warto dobrze zaplanować, bo możesz mieć okazję zwiedzić niezwykłe miejsca. Życie rodzinne toczyć się będzie spokojniejszym rytmem, ale lepiej zwrócić uwagę na sprawy urzędowe. Krewni poproszą cię o radę lub pomoc w pewnej inwestycji. W pierwszej połowie roku nie angażuj się w ryzykowne decyzje, do których nie jesteś w pełni przekonana. W miłości czekają cię sukcesy. Dla zamężnych Psów będzie to czas radości i bliskości. Szczególnie druga połowa roku powinna być udana. Samotne Psy skończą z przelotnymi romansami i znajdą kogoś poważnego i odpowiedzialnego. Dobre perspektywy na wspólną przyszłość.

Dla urodzonych pod znakiem Węża

W tym roku najważniejsze dla ciebie będą sprawy osobiste. Intuicja cię nie zawiedzie. Znajdziesz miłość, szacunek i poczucie bezpieczeństwa.

Staniesz się bardziej wyrozumiała i życzliwa dla otoczenia. Wybaczysz wrogom stare błędy, pogodzisz się z kimś, na kim nadal ci zależy. Dostrzeżesz, jak wiele możesz zrobić i jak wiele znaczysz dla innych. Chętnie pomożesz komuś, kto sam nie radzi sobie z własnymi sprawami, a nawet zaangażujesz się w działalność społeczną. W sprawach zawodowych bądź jednak ostrożna, aby wiosną zbytnia pobłażliwość dla wad innych nie sprowadziła na ciebie kłopotów! Nie jest to także dobry czas na ryzykowne inwestycje lub pożyczanie pieniędzy komuś, kto zawiódł cię w przeszłości. Jesienią za to będziesz mogła liczyć na wsparcie osoby na wysokim stanowisku, postaraj się zadbać o swoją premię lub awans. W miłości nadejdą dobre chwile. Zamężne Węże zajmą się pielęgnowaniem romantycznej atmosfery, ale aby zachować równowagę, nie powinny we wszystkim zgadzać się z partnerem. Latem twoja trafna uwaga może pomóc mu w uniknięciu kłopotów. Samotne Węże staną się duszą towarzystwa. Uważaj jednak, aby w ferworze zabawy nie przegapić kogoś skromnego, ale bardzo tobą zainteresowanego.