Co sposób kichania mówi o twoim charakterze?

Kichanie to odruch obronny, jakich mamy wiele. Co więc jest ciekawego w kichaniu? Otóż z badania „Jak kichają Polacy?” wynika, że może ono opowiedzieć kilka słów o Twojej osobowości! Sprawdź, co o tobie mówi sposób, w jaki kichasz!



Co kichanie mówi o twoim charakterze?

Na podstawie testu wyłoniono 5 typów osobowości: hedonista, wrażliwiec, perfekcjonista (jak się okazało, zdecydowanie najczęstszy), ekstrawertyk i introwertyk, które następnie powiązano z różnymi cechami związanymi z kichaniem. Jak się okazuje, osobowość jest powiązana ze stylem kichania. Co więc kichanie mówi o twoim charakterze?

„Wrażliwcy” , przeżywający własne emocje i zwracający dużą uwagę na uczucia innych, częściej niż inne typy osobowości starają się w towarzystwie tłumić odgłos kichnięci a lub odejść na bok.

, przeżywający własne emocje i zwracający dużą uwagę na uczucia innych, częściej niż inne typy osobowości a lub odejść na bok. Natomiast „Ekstrawertycy” , jako przedstawiciele populacji śmiałej i otwartej na ludzi, chociaż nierzadko starają się zasłaniać usta podczas kichania, to jednak zdecydowanie częściej od pozostałych osób nie mają potrzeby zmiany swojego zachowania w otoczeniu innych.

, jako przedstawiciele populacji śmiałej i otwartej na ludzi, chociaż nierzadko starają się zasłaniać usta podczas kichania, to jednak zdecydowanie częściej od pozostałych osób „Hedonista” , choć odważny i skory do żartów, nieraz próbuje ukryć, że chce mu się kichać.

, choć odważny i skory do żartów, „Introwertyk” jako osoba powściągliwa i nieśmiała dba o to, by kichając w towarzystwie, nie robić tego zbyt ekspresyjnie.

jako osoba powściągliwa i nieśmiała dba o to, by kichając w towarzystwie, Co ciekawe, „Perfekcjonista”, mimo że dokładny i skrupulatny, jest też niezdecydowany i kicha bardzo różnie.

Czy sposób kichania ma znaczenie w relacjach z ludźmi? O tak!

Chociaż nasze odczucia w sytuacji, gdy ktoś w naszym towarzystwie kicha różnią się w zależności od sposobu, w jaki to robi – przed siebie, w łokieć, w dłoń itp., z badania wynika, że dominujące są reakcje takie jak niesmak i dezaprobata. Większość zawartych w badaniu reakcji innych osób na sposób kichania da się odczytać analizując mowę ciała, a szczególnie ekspresje twarzy. Co istotne, niesmak i dezaprobata to odczucia, które są w ten sam sposób okazywane na twarzy. Oznacza to, że często odruchowe ekspresje pociągają za sobą nastawienie, sposób myślenia, a w konsekwencji zachowanie. Pokażmy to na przykładzie rozmowy o pracę. Kichając podczas spotkania z potencjalnym pracodawcą zupełnie przypadkowo możemy wywołać u niego negatywne odczucia, a co za tym idzie – wpłynąć na podjęcie niekorzystnej dla nas decyzji. Dzieje się tak, ponieważ dla naszego mózgu nie ma znaczenia np. czy śmiejemy się prawdziwie czy wywołujemy to sztucznie – reakcja mózgu jest taka sama.

Na podstawie materiałów prasowych Modafenu