ABC stresu

Stres kojarzy się z trudnymi, niekontrolowanymi emocjami, napięciem, bólem, zmęczeniem, które ze względu na swój obciążający charakter dezorganizują działanie i utrudniają życie. Jest czymś, czego staramy się unikać, ponieważ uważamy, że bez niego żyłoby się nam lepiej.

Stres jest naturalną rekcją organizmu i zjawiskiem powszechnym pojawiającym się w określonych sytuacjach wymagających mobilizacji i energii do działania.

Jest to zjawisko biologiczne, które stanowi niespecyficzny sposób odpowiedzi organizmu na fizyczne, psychiczne lub somatyczne bodźce, które pojawiają się w następstwie każdego pozytywnego lub negatywnego zdarzenia. Poziom stresu zależy od indywidualnej podatności biologicznej człowieka, a także od ilości, intensywności i czasu oddziaływania bodźców stresowych oraz umiejętności człowieka do radzenia sobie ze stresem.

Niekorzystny brak stresu

Brak stresu oznacza śmierć. Jego zbyt niski poziom prowadzi do apatii, znudzenia, spadku motywacji. Jest zatem nieodłącznym i jak najbardziej potrzebnym elementem naszego funkcjonowania. Wpływa na wydajność pracy i wyzwala silę do działania.

Klasyczne już prawo Yarkesa-Dodsona jasno wskazuje, że efektywność wykonywanej pracy wzrasta wraz ze wzrostem napięcia. Jednak kiedy przekroczymy pewien optymalny próg, pobudzenie (stres) zaczyna zakłócać działanie.

Dozwolona dawka stresu

Optymalny poziom stresu nie jest czymś uniwersalnym. Każdy człowiek ma inny próg tolerancji na stres czy stymulację (stąd jedni kochają skoki na spadochronach, a inni łowienie ryb). Najwłaściwszy poziom stresu dla każdego działania także jest inny. Jeśli robimy coś dla nas prostego, co dobrze znamy i umiemy, to nawet wysoki poziom stresu nie zakłóca naszego działania.Natomiast przy wykonywaniu czynności trudnej i skomplikowanej, już nawet niewielki poziom pobudzenia może nam przeszkadzać.

Destrukcyjne działanie

Stres może mieć swoje negatywne następstwa. Stres zbyt intensywny, przedłużający się i nie na miejscu może prowadzić do fizycznego i psychicznego wyczerpania. Jest zjawiskiem szkodliwym dla organizmu. Jest to dystres.

Jednak zanim przekroczy on ten krytyczny próg mamy do czynienia z eustresem – naszym sprzymierzeńcem, który pozwala wykaraskać się z opresji. Poprawia nasze samopoczucie i subiektywną jakość życia, wiąże się z większą efektywnością działania i jasnością umysłu.

Jego wynikiem jest doping i mobilizacja do działania. Lubimy czuć ten pozytywny, przyjemny poziom pobudzenia. Ekscytację, która napawa nas chęcią do życia. Ta lekka trema przed wyjściem na scenę, podniecanie przed podjęciem ważnej decyzji. To on sprawia, że ciało i umysł mają optymalny poziom funkcjonowania, a nam chce się żyć i działać. Czujemy zainteresowanie, radość, zapał, nadzieję na coś dobrego. Te emocje są źródłem energii i efektywniejszego działania.