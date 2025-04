Najbardziej powszechnym bodźcem wywołującym stres jest hałas. Mieszkańcy miast są przyzwyczajeni do szumu samochodów czy tramwajów do tego stopnia, że przestają zwracać na nie uwagę. Pomimo tego silne, zwłaszcza nieustannie docierające do nas dźwięki, powodują typową reakcję stresową. Sam szum ulicy, odgłosy urządzeń na budowie czy często przejeżdżające pociągi powodują, że stajemy się bardziej pobudzeni, bardziej gotowi do zdenerwowania z innych powodów,wyczerpani, mniej wydajni w pracy i innych zajęciach, aż wreszcie popadamy w apatię

Sytuacja taka powoduje również zmiany hormonalne charakterystyczne dla stresu.

W przypadku czynników fizycznych znacznie istotniejsze od ich natężenia jest to, że działają na nas nieustannie. Poza hałasem najwięcej problemów stwarzają nam upał, duże natężenie bodźców świetlnych (np. zbyt nachalne migoczące reklamy na ulicy) czy choćby niewygodny, ciasny strój.

