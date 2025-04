Pomimo tego, że istnieją sytuacje, które jednoznacznie można ocenić jako silne stresory (czynniki powodujące stres) – np. śmierć współmałżonka, śmiertelna choroba, utrata dobrej pracy – dla siły stresu najważniejsza jest subiektywna ocena. Inaczej zareaguje na utratę pracy osoba z dobrym wykształceniem o specjalności poszukiwanej na rynku, inaczej zaś człowiek, dla którego znalezienie nowej pracy stanowi problem. Pomimo tego, że przyczyną stresu są tu czynniki czysto psychiczne, na reakcję składają się także czynniki fizjologiczne.

Najważniejsze psychiczne objawy stresu to:

- apatia lub drażliwość

- problemy z koncentracją

- bezsenność

- tendencja do łatwego wpadania w lęk a nawet przerażenie

- zapominanie

- napięcie psychiczne

- niezadowolenie

- koszmary senne

Zdarzenia, z którymi według własnej oceny potrafimy sobie poradzić, spowodują mobilizację sił. Tak dzieje się w sytuacji, kiedy stoimy przed wyzwaniem i wierząc w siebie postanawiamy „wziąć byka za rogi”. Kiedy jednak wyzwanie, trudność życiową ocenianą jako ważną potraktujemy jako przekraczającą nasze możliwości, może to doprowadzić do apatii (kiedy nie mamy już siły walczyć z trudnościami i stwierdzamy „poddaję się”

Możliwe jest także, że według własnej oceny potrafimy poradzić sobie z trudnościami, w rzeczywistości okazują się one jednak zbyt duże. Dochodzi wtedy do dezorganizacji zachowania. W takiej sytuacji znajduje się uczeń przy tablicy, który posiada wiedzę niezbędną do uzyskania dobrej oceny, jednak z powodu zbyt silnego stresu w głowie czuje pustkę, lub człowiek, który choć doskonale zna temat mający omówić – kiedy występuje przed kilkusetosobową publicznością, nagle zaczyna się jąkać i nie potrafi wykrztusić nawet jednego zdania. Choć wiele sytuacji u większości ludzi zawsze będzie powodować silny stres, do wielu innych można się przyzwyczaić lub nawet wytrenować zdolność niereagowania na nie

