Środowisko jako czynnik stresu

Często mówimy, że stresuje nas praca, życie w szybkim tempie, problemy rodzinne czy trudności wynikające z wychowywania dzieci. Są to bodźce, które łatwo jest zauważyć i ocenić jako następstwo stresu. Bardzo rzadko jednak zdajemy sobie sprawę z negatywnych skutków, jakie niesie ze sobą środowisko, w którym się aktualnie znajdujemy. Pomijamy te sytuacje tłumacząc sobie, że boli nas głowa, „bo taki dziś dzień”. Jednak środowisko dostarcza nam wielu bodźców stresogennych.

Światło - stresujący wpływ żarówek

Jednym z podstawowych stresujących bodźców jest oświetlenie. Jesienią i zimą, kiedy światła naturalnego jest niewiele w ciągu dnia, posiłkujemy się sztucznym oświetleniem. Natężenie tego światła często nie jest dobrane optymalnie do naszych potrzeb.

Oprócz tego, że oświetlenie sztuczne nie jest dobrym rozwiązaniem podczas, np. długiej pracy przy komputerze, to jeszcze należy wziąć pod uwagę, że lampy w biurach często „mrugają” co nie jest bez znaczenia dla naszego narządu wzroku, ponieważ musi się na bieżąco przystosować do zmiany oświetlenia zachodzącej w pomieszczeniu.

Nadmiar decybeli

Kolejnym stresorem jest hałas. Często nie zdajemy sobie sprawy, że funkcjonujemy w ciągłym szumie różnorakich urządzeń. Do tego dochodzi również hałas z ulicy, telefony, rozmowy innych ludzi, trzaskanie drzwi, stukot obcasów po schodach, szum wody lecącej z kranu itp. Jest to hałas, który odbieramy w sposób podprogowy. Oznacza to, że nie zastanawiamy się nad nim na bieżąco, aczkolwiek nasza psychika rejestruje te wszystkie bodźce i (w zależności od ich natężenia) składa je w ogólne poczucie zmęczenia pod koniec dnia, bądź po całym tygodniu pracy.

Ty brakuje przestrzeni

środowiskowym stresorem jest również zagęszczenie. Tłok w autobusie, tramwaju bądź pociągu odbieramy jako naruszenie naszej przestrzeni osobistej, co z kolei wiąże się z negatywnymi odczuciami. Frustrujący jest również duży tłok na ulicach, co przekłada się na korki uliczne, a tym samym przedłużoną podróż z domu do pracy czy do innych miejsc.

Od stresu nie da się uciec

Zanieczyszczenie środowiska również ma znaczenie w powstawaniu stresu środowiskowego. Różnego rodzaju substancje chemiczne, które powodują zmiany w naszym organizmie mogą negatywnie oddziaływać na odporność, a tym samym powodować mniejszą odporność na radzenie sobie w sytuacjach stresowych. Takim najpopularniejszym stresorem dla osób, które nie palą jest dym papierosowy i zadymione pomieszczenia.Stres środowiskowy rzadko jest postrzegany jako bezpośrednia przyczyna naszego złego samopoczucia, aczkolwiek można zauważyć taką zależność, iż w momencie, kiedy przez dłuższy czas poddawani jesteśmy jego działaniu, łatwiej wybuchamy z błahych powodów, nieadekwatnych (wydawałoby się) do sytuacji.

Dlatego też dobrze byłoby, zmniejszać działanie stresogennych czynników wywołanych przez środowisko w miarę możliwości, np. nie przebywać w zadymionych pomieszczeniach, nie słuchać głośnej muzyki po powrocie z pracy, zdrowo się odżywiać, uprawiać czynnie sporty, dużo spacerować. W ten sposób zniwelujemy stres, na który niestety jesteśmy narażeni każdego dnia.