Podłoże problemu

Wynalezienie komputerów otworzyło nową erę w dziejach ludzkości. Dało wiele niewyobrażalnych dotąd możliwości w rozwoju przemysłu i nauki, ale co więcej, zainicjowało też nowe społeczne zjawiska. Wynikały one z kontaktu ludzi z urządzeniami opartymi na nowoczesnych technologiach, z którymi do tej pory nie mieli okazji obcować.

Niektórzy zaczęli się fascynować nowościami i wręcz nimi zachłystywać. Inni zaś zachowywali dużą dozę ostrożności i daleko idący pesymizm, a nawet lęk wynikający z konieczności ich użytkowania.

Wykrycie technostresu

Z czasem technostresem zainteresowali się badacze, którzy zajmowali się funkcjonowaniem człowieka.

Prekursorem badań w tej dziedzinie był amerykański psycholog Craig Brod. Określił on technostres jako ludzki koszt ewolucji komputerowej i nowoczesne zaburzenie adaptacyjne, które objawia się na poziomie fizycznym i psychicznym. Spowodowane jest nie radzeniem sobie z komputerami i technologizacją środowiska w jakim żyjemy.

Nowe osobowości

Badania nad psychicznymi konsekwencjami wprowadzenia nowoczesnych technologii doprowadziły do dostrzeżenia faktu kształtowania się dwóch skrajnych typów osobowości naszych czasów - technolękowej i technocentrycznej.

Osobowość technolękowa

Charakteryzował ją silny niepokój związany z koniecznością pracy z komputerem, który pojawił się w ich dotychczasowych, bezpiecznych i znanych miejscach pracy.

Lęk przed nowością, wątpliwości co do sposobu obsługi nowych urządzeń i nagłe poczucie niekompetencji. Są to czynniki, które sprawiły, że w umysłach osób charakteryzujących się osobowością technolękową zaczęły kształtować się różne czarne wizje usprawiedliwiające ich niechęć, ale też utwierdzające ich w niej.

Badacze stwierdzili, że ten rodzaj aktywności w konsekwencji zagraża dehumanizacją ludzi, czyli pozbawieniem ich pierwiastka ludzkiego. W ich opinii praca z komputerem zabija zdolność intuicyjnego i twórczego myślenia upodabniając funkcjonowanie umysłu człowieka do działania komputera.

Jak rozpoznać osobowość technolękową?

Osoby o nowym typie osobowości charakteryzowało przekonanie, że obcowanie z wyższą technologią jest przyczyną patologii, zachowań anormalnych oraz aspołecznych. W związku z tym odczuwali jeszcze większy opór przed nauką pracy z komputerem. Ponadto całkowity sprzeciw i odrzucenie wyższych technologii, lęk, drażliwość, bóle głowy i związane z tym tematem koszmary senne.

Typ nr 2

Drugą grupę osób stanowili Ci, którzy absolutnie i bezkrytycznie zawierzyli nowym technologiom. Mieli silną potrzebę, a nawet wręcz fanatyczną skłonność do pracy nad zdobywaniem nowych umiejętności potrzebnych do pracy z komputerem. Traktowali ludzi nieobytych w tej dziedzinie z wyższością. Ich umysły zaczynały powoli przypominać, pod względem funkcjonowania, komputer.

Charakterystyczne zachowania

Dla osób z technoosobowością charakterystyczny był wysoki stopień myślenia faktualnego i dążenie do perfekcjonizmu przypominającego pracę komputera. Ponadto mechaniczne relacje społeczne wynikające z tego, że ich kontakty w dużej mierze ograniczały się do maszyny.

Mogło to być następnie przenoszone na relacje między ludźmi. Ich emocjonalność stawała się spłycona i zanikała zdolność do empatii. Dochodziło do znacznej izolacji i alienacji społecznej tych osób, ponieważ przedkładały kontakt z komputerem nad ten z człowiekiem.

Priorytetami były dla nich wydajność i szybkość działania. Nie tolerowali natomiast niejednoznaczności w ludzkim zachowaniu i sposobie komunikowania się.

W konsekwencji często prowadziło to do powszechnego dziś uzależnienia od komputera.

Technoosobowość dzisiaj

Obecnie ten podział staje się coraz mniej wyrazisty. Wiele osób potrafi zachować zdrowe podejście, a tylko nieliczni mają skrajne skłonności. Wynika to z faktu, że komputer stał się już elementem naturalnym w naszym środowisku pracy, domu czy szkole. Dostęp to niego jest powszechny.

