Co to jest?

Jest to zaburzenie, które dotyczy określonej grupy osób. Znalazły się w niej osoby, które były w bezpośrednim kontakcie z bardzo silnym czynnikiem stresującym, o charakterze zagrażającym lub katastroficznym, które stanowi źródło przejmującego nieszczęścia. Może to być na przykład klęska żywiołowa, wojna, brutalne przestępstwo lub czyjaś tragiczna śmierć.

Czynniki i objawy

Czynnikami, które zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się PTSD lub nasilają jego objawy, są obciążenia pokoleniowe. Związane są one z występowaniem traum w rodzinie. PTSD wywołują także inne zaburzenia lękowe lub depresyjne.

Typowymi objawem PTSD są natrętnie powracające wspomnienia, sny związane z dramatem lub złudzenia, jakby uraz się powtarzał. Ponadto silny niepokój w styczności z obiektami przypominającymi o zdarzeniu.

To wszystko skutkuje ponownym przeżywaniem traumy oraz ostrymi reakcjami lękowymi i agresywnymi. Dlatego zdarza się, że staramy się unikać wszystkich bodźców związanych z ciężką sytuacją, jakiej doświadczyliśmy, tj. myśli, uczuć i rozmów na temat zdarzenia, czynności i miejsc pobudzających wspomnienia.

Wpływ na życie

Zespół Stresu Pourazowego wiąże się też z osłabieniem normalnej reaktywności, trudnościami z przypominaniem istotnych aspektów dramatu, poczuciem alienacji i wyłączenia z życia społecznego. Ponadto może powodować spadek zainteresowania wykonywania codziennych czynności, wyjałowieniem uczuć i poczuciem zamknięcia przyszłości.

Mogą także utrzymywać się objawy nadmiernego pobudzenia i czujności. Powoduje to trudności w zasypianiu, rozdrażnienie, problemy z koncentracją uwagi, nadmiernie reakcje lękowe oraz depresję, myśli samobójcze, a czasem nadużywanie środków zmieniających świadomość.

Leczenie i przebieg choroby

Zaburzenie nie ujawnia się bezpośrednio po urazie, ale po okresie utajenia, który może trwać od kilku tygodni do 6 miesięcy. Przebieg często określany jest jako falujący i zmienny. PTSD zazwyczaj ustępuje po okresie około miesiąca, choć zdarza się, że przechodzi w stan przewlekły. Wówczas może skutkować trwałą zmianą w osobowości człowieka, który doświadczył traumy. Dlatego też bardzo ważna jest wczesna interwencja, która zmniejsza takie prawdopodobieństwo.

Badania

Ostatnio przeprowadzone badania neurologiczne nad mechanizmami PTSD dowodzą, że zespół stresu pourazowego związany jest ze zmianami funkcjonowania mózgu. Do badania żołnierzy, u których wcześniej wykryto Zespół Stresu Pourazowego, użyto rezonansu magnetycznego. Dzięki temu odkryto, że przednio-grzbietowy obszar kory przedczołowej, odpowiadający za zdolność koncentracji, wykazuje większą aktywność, niż w grupie osób zdrowych.

Podobnie nietypowe funkcjonowanie stwierdzono w obszarze odpowiedzialnym za identyfikację własnej osoby, tj. środkowej części kory przedczołowej. Daje to według badaczy nadzieję na możliwość bardziej precyzyjnego i szerszego diagnozowania PTDS, chociażby za pomocą rezonansu magnetycznego.

