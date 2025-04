Jak pisał Szekspir: Głupiec myśli, że ma dość rozumu; mędrzec wie, jak wiele mu brakuje. Tobie też zdarza się wątpić we własną inteligencję? Oto 9 naukowych dowodów na to, że jesteś inteligentna, nawet jeśli sama w to wątpisz!

1. Ciągle się martwisz

Lubisz martwić się na zapas? Wyniki jednego z nich pokazały, że osoby z tendencją do zamartwiania się i rozmyślania o problematycznych kwestiach uzyskiwały wyższe wyniki w kwestii inteligencji werbalnej, podczas gdy pozostali osiągali wyższe noty w testach na inteligencję niewerbalną.

2. Jesteś bałaganiarą

Nie jesteś w stanie zapanować nad bałaganem wokół siebie? I bardzo dobrze. Badania dr Kathleen Vohs opublikowane przez "Psychological Science" ujawniły, że praca w nieładzie sprzyja kreatywności. Jeśli więc ktoś jeszcze raz zwróci ci uwagę na bałagan, powiedz, że to stymuluje twoją twórczość i po sprawie ;)

3. Jesteś nocnym markiem

Jedno z badań opublikowanych w "The Official Journal of the International Society for the Study of Individual Differences" pokazało, że (gdy wykluczymy wszystkie inne czynniki) nocne marki biją na głowę ranne ptaszki pod względem inteligencji!

4. Wcześnie nauczyłaś się czytać

W 2012 roku naukowcy przyjrzeli się prawie 2000 par bliźniąt w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że to z rodzeństwa, które wcześniej nauczyło się czytać, miało tendencję do osiągania lepszych wyników na testach zdolności poznawczych. Autorzy sugerują też, że jak najwcześniejsze czytanie ogólnie zwiększa zdolności werbalne i niewerbalne (np. rozumowanie)!

5. Jesteś najstarsza z rodzeństwa

Norwescy epidemiolodzy przebadali stan zdrowia oraz IQ prawie 250 tys. mężczyzn w wieku 18 i 19 lat i stwierdzili, że średnio pierworodni synowie mieli IQ wyższe o całe... 3 punkty. Podobne badania opublikował "The New York Times":

Przełomowe badania opublikowane w czerwcu 2007 pokazały, że najstarsze dzieci miały niewielką przewagę IQ - średnio 3 punkty - w porównaniu do najbliższego rodzeństwa.

Odkryto przy okazji, że różnica ta nie wynika ze względów biologicznych, tylko z rodzaju interakcji między rodzicami a dziećmi. Nie dużo, ale zawsze to coś ;)

6. Masz kota

Podczas przeprowadzonego w 2014 roku badania odkryto, że osoby lubiące psy są bardziej otwarte i towarzyskie od wielbicieli kotów. To samo badanie pokazało jednak, że... ci sami właściciele mruczków osiągali wyższe wyniki w testach zdolności poznawczych!

7. Brałaś lekcje muzyki w dzieciństwie

Różne badania pokazują, że muzyka pomaga rozwijać dziecięcy umysł. Między innymi zwiększa inteligencję werbalną oraz poziom IQ. Innymi słowy, jeśli w dzieciństwie brałaś lekcje muzyki, jest duża szansa, że poziom twojej inteligencji plasuje się wysoko!

8. Jesteś szczupła

Badania z 2006 roku na 2000 dorosłych pokazały, że im większy obwód pasa, tym mniejsze zdolności poznawcze. Inne badania wykazały, że wyższe BMI u przedszkolaków wiązało się z niższym poziomem IQ. Warto jednak dodać, że w tej kwestii dużą rolę odgrywały tu czynniki środowiskowe, związane ze statusem społeczno-ekonomicznym.

9. Masz poczucie humoru!

W jednym z badań poproszono 400 studentów psychologii o wymyślenie podpisów do kilku rysunków satyrycznych z "The New York Times". Następnie pokazano je niezależnym oceniającym. Zgodnie z przewidywaniami, rysunki inteligentnych studentów zostały ocenione lepiej.

Źródło: www.iflscience.com

