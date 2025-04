Co wzbudza nasze zaufanie?

Oksytocyna - kojarzona głównie z porodem, odgrywa niezwykle ważną rolę w zaufaniu między dwojgiem ludzi. Badania wykazały, że wpływa nie tylko na związek emocjonalny między matką i dzieckiem, ale także na siłę więzi między partnerami.



Rolę oksytocyny zbadał Paul J. Zak - profesor ekonomii i neurologii klinicznej, który po przeanalizowaniu badań na zwierzętach stwierdził, że cząsteczka ta może odgrywać rolę w powstawaniu zaufania u ludzi. W swojej publikacji Oksytocyna zwiększa zaufanie wśród ludzi, Paul J. Zak wykazał, że związek ten jest odpowiedzialny za wiele zachowań ludzkich oraz, że istnieje związek między empatią, a wydzielaniem oksytocyny.

Jak potwierdzili naukowcy z University of Haifa, oksytocyna ma dobry wpływ na pozytywne uczucia. Hormon ten jest uwalniany w sposób naturalny podczas porodu oraz w trakcie aktywności seksualnej. Dlatego też oksytocyna, nazywana jest inaczej „hormonem więzi i zaufania”, to neuropeptyd, który pośredniczy w zachowaniach związanych z zaufaniem wśród nieświadomych osobników. Odgrywa kluczową rolę w życiu społecznym i odczuciu przynależności do grupy.

Altruizm prowadzący do uległości

Oksytocyna, według wielu badań naukowych, nie tylko zwiększa zaufanie, ale też szczodrość, hojność i ofiarność wśród ludzi. Sprawia, że są oni w stanie zrobić więcej, gdy znajdują się pod jej wpływem. W 2007r. przeprowadzono badanie metodą podwójnie ślepej próby, w którym zadaniem 68 uczestników było przekazanie pieniędzy zupełnie obcej osobie. Okazało się, że 34 osoby, które wdychały oksytocynę były aż 80% bardziej hojne w porównaniu do 34 badanych, którzy otrzymali placebo. Inne z badań wykazało, że wdychana oksytocyna usprawnia rozpoznawanie emocji i pozytywnie wpływa na interakcję i komunikację między ludźmi. Uczestnicy eksperymentu, którzy wdychali syntetyczną formę tego hormonu, wykazali podwyższony poziom uczuć altruistycznych. Wyniki badań potwierdzają więc tezy, że oksytocyna odgrywa ważną rolę w formowaniu więzi międzyludzkich. Wyzwala bowiem potrzebę bliskości i silne przywiązanie, ale i wpływa na gotowość danego człowieka do uległości.



Zawiedzione zaufanie

Oksytocyna to substancja poprawiająca odporność na stres w sytuacjach konfliktowych. Do takich wniosków doszli z kolei szwajcarscy naukowcy, którzy zauważyli, że związek ten uspokaja. Przebadali 47 heteroseksualnych par, które postanowili poddać próbie, wymuszając na nich konflikt zdań lub interesów. Część badanych otrzymała oksytocynę przez aerozol, część placebo. Okazało się, że podanie oksytocyny łagodziło agresywne i negatywne nastawienie do partnera. Pod jej wpływem zmniejszył się również poziom hormonu stresu - kortyzolu.

Zdaniem psychologów z Uniwersytetu w Zurichu, oksytocyna może więc decydować o tym, że zaufamy ponownie komuś, kto wcześniej zawiódł nasze zaufanie.

Profesor Thomas Baumgartner udowodnił, że hormon ten osłabia w mózgu negatywne skutki nieprzyjemnego doświadczenia z przeszłości. Jego zdaniem oksytocyna niweluje lęk przed ponownymi negatywnymi doświadczeniami i w ten sposób sprawia, że znów zaczynamy ufać.

Badacze z Zurychu sugerują, że oksytocyna może pomóc w leczeniu niektórych schorzeń psychicznych, albo na przykład chorobliwej nieśmiałości, jaka, wbrew pozorom, dotyka duży procent naszego społeczeństwa. Opinie naukowców to informacja niezwykle ważna dla ludzi nieśmiałych, którzy szukając lekarstwa na swoją nieśmiałość, coraz częściej sięgają po feromony z dodatkiem oksytocyny i rzeczywiście chwalą sobie ich działanie.

