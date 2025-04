Odpowiada psycholog Monika Dreger

Rzeczywiście w takich sytuacjach należy działać delikatnie. Co to oznacza? Można np. wspomnieć o ładnej fryzurze czy stroju jakiegoś innego chłopaka i podkreślić, że ukochanemu pewnie też byłoby w tym do twarzy. Dezodorant zaś radzę po prostu kupić i powiedzieć np.: „Jak tylko poczułam ten męski zapach, to od razu pomyślałam, że jest dla ciebie idealny”. Możecie też razem wybrać się do drogerii i poszukać zapachów dla Was obojga. Kosmetyki mogą być także prezentem dla partnera z jakiejś okazji. Jest spora szansa, że działając małymi kroczkami, a zarazem konsekwentnie, w końcu dopnie Pani swego.

