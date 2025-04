Znów dzwoni budzik, a ty masz wrażenie, że siła przyciągania łóżka jest silniejsza od twoich chęci do wstania? Czujesz się niewyspany/-a i całkowicie pozbawiony/-a energii? Oto kilka prostych i szybkich czynności, które pomogą ci poczuć się świeżo o poranku i nabrać sił na cały długi dzień.

Dzwoni budzik, wstawaj!

Po pierwsze: zrezygnuj z funkcji drzemki w budziku. Takie przedłużanie snu o poranku niestety nie doda ci energii, a może sprawić, że stracisz kontrolę nad czasem i spóźnisz się do pracy lub na uczelnię. Niech dźwięk budzika będzie dla ciebie sygnałem do wstania i tylko z tym ci się kojarzy. Nie bój się, nie oznacza to, że masz od razu gwałtownie zrywać się z łóżka.

Jak twierdzi amerykański psychoanalityk Jack Wiener, istotne jest, aby rozpocząć dzień od odbudowania świadomości własnego ciała, którą tracimy podczas snu. Brak takiej świadomości może być przyczyną napięć i skurczów mięśni, które negatywnie wpływają na samopoczucie i sprawiają, że jest się bardziej podatnym na stres.

Poranna gimnastyka

Zatem, zanim wstaniesz z łóżka, wykonaj proste ćwiczenia. Przez 15-30 sekund zginaj i prostuj stopy. Następnie klika razy zaciśnij i otwórz pięści. Te drobne czynności natychmiast poprawią krążenie i przygotują twoje ciało do dalszego wysiłku. Po ich wykonaniu jesteś gotowy/-a, aby wstać z łóżka. Staraj się robić to pomału. Zacznij od świadomego postawienia stóp na podłodze. Podnosząc się z łóżka, zanim w pełni się wyprostujesz, przez chwilę pozostań w lekkim półprzysiadzie. Rozciągniesz w ten sposób mięśnie ud, jednocześnie pozbywając się napięcia z szyi i ramion. Jak przekonuje Wiener, te proste triki pomogą ci się dobudzić i przygotować organizm do sprawnego funkcjonowania w ciągu dnia.

Światło doda Ci energii

Odsłoń zasłony i wpuść światło do pokoju. Gdy za oknem szaruga, włącz światło, aby zrekompensować brak słońca. Światło w znaczący sposób wpływa na organizm, regulując rytm biologiczny człowieka. Dzięki niemu naładujesz się pozytywną energią i z uśmiechem na twarzy rozpoczniesz kolejny dzień.

Woda na dobry start

Po ośmiu godzinach snu twój organizm potrzebuje wody. Aby zaspokoić jego pragnienie od razu po przebudzeniu sięgnij po szklankę wody. Dzięki niej uaktywnisz swój metabolizm i staniesz się bardziej czujny/-a. Nawodnione komórki, nie tylko intensywniej pracują, ale też łatwiej pozbywają się nagromadzonego tłuszczu, wspierając cię w walce ze zbędnymi kilogramami.

Ćwiczenia na powietrzu

Jeśli masz jeszcze chwilę przed wyjściem do pracy, polecamy poranne ćwiczenia na świeżym powietrzu. Dzięki nim jeszcze szybciej „staniesz na nogi". Co ciekawe, ćwiczenia o poranku dostarczą dodatkowej porcji energii, ale ...dopiero na następny dzień. Dlatego ważna jest systematyczność - bo dziś pracujesz na swój jutrzejszy dzień :)

Co więcej, poranny seks zwiększa wydzielanie hormonu szczęścia - oksytocyny. To naładuje cię pozytywną energią!

Nie zapomnij o śniadaniu!

Nie zapomnij również o pełnowartościowym śniadaniu. To najważniejszy posiłek dnia. Musi być bogaty w niezbędne składniki odżywcze: złożone węglowodany, białka, błonnik, witaminy. Dzięki nim zyskasz energię i dobrze rozpoczniesz swój dzień.

Postaraj się nie sięgać codziennie po kawę. Organizm łatwo przyzwyczaja się do zawartej w niej kofeiny, a co za tym idzie, z czasem słabiej na nią reaguje. W praktyce oznacza to, że z każdym dniem filiżanka kawy będzie dodawała ci coraz mniej energii i żeby utrzymać ją (nie filiżankę, rzecz jasna :-)) na tym samym poziomie, będziesz musiał/-a pić coraz więcej kawy.

No... to energetycznego poranka!

