Jesteś ambitna więc codziennie mierzysz się z napięciem i stresem. Ale twoja wrażliwa natura sprawia, że czasem już nie wiesz, czy dasz radę. Warto więc wreszcie zatroszczyć się o siebie. Instytut HAPPYMORE® proponuje ambitnym i wrażliwym paniom 40 dniowy program Concierge ™. Jest idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb i wymagań czasowych uczestniczki. Składa się z elementów odnowy biologicznej, psychofizycznej i emocjonalnej.

Dedykowany opiekun – Concierge, najpierw dokonuje kompleksowej analizy potrzeb i diagnozy kondycji psychofizycznej osoby, która korzysta z programu. Następnie zespół specjalistów HAPPYMORE® rekomenduje indywidualny plan działania, realizowany w uzgodnionym czasie i w jednym miejscu - w przytulnych wnętrzach Instytutu HAPPYMORE®. HAPPYMORE Concierge™ obejmuje również współpracę z personalnym coachem i zadbanie o dalszy rozwój osobisty oraz zawodowy.

W programie m.in:

stała opieka i kontakt z Concierge

wywiad w zakresie indywidualnych potrzeb i dolegliwości psychosomatycznych

konsultacje ze specjalistami medycyny: internista, kardiolog, dermatolog, psychiatra

spotkania z dietetykiem i lecznicza dieta

personalny trening zdrowia

treningi relaksacyjne i redukcji stresu

własny program terapeutyczno-rozwojowy

spotkania z coachem, psychologiem i trenerem rozwoju osobistego

zabiegi odnowy biologicznej i kosmetycznej

inne usługi podyktowane indywidualnymi potrzebami

Rezultaty i korzyści z uczestnictwa w programie:

wyraźnie odczuwalna poprawa zdrowia i samopoczucia

odzyskana harmonia wewnętrzna i emocjonalna

energia do podejmowania nowych wyzwań

pozytywne nastawienie i lepsze relacje interpersonalne

zauważalny postęp w rozwoju osobistym i zawodowym

zadbany na przyszłość dobrostan psychofizyczny

HAPPYMORE Concierge™ to sposób na odzyskanie pełni zdrowia, harmonii wewnętrznej i poczucia szczęścia. To również synonim dyskrecji, cierpliwości oraz indywidualnego podejścia.

Concierge ściśle współpracuje z zespołem specjalistów HAPPYMORE® po to, aby w najlepszy możliwy sposób zadbać o osobę, dla której od pierwszego momentu staje się opiekunem, przewodnikiem i doradcą