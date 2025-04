Masz wrażenie, że chciałbyś powiedzieć coś bezpośrednio, ale boisz się konfrontacji lub tego, że zostaniesz źle oceniona? Na pomoc może przyjść ćwiczenie w wyobraźni zachowań asertywnych.

Jak ćwiczyć swoją asertywność? Wyobraź sobie swoje asertywne zachowanie

Jeśli twój szef bywa nieprzyjemny, a ty zamiast stanąć w swojej obronie, wycofujesz się, to być może dobrym pomysłem jest rozwinięcie w sobie asertywności. Jeśli konfrontacja wydaje Ci się zbyt dużym wyzwaniem, możesz posłużyć się własną wyobraźnią, aby sobie z tym poradzić.

Przykładowe ćwiczenia na asertywność:

Daj sobie na przykład 10 dni i codziennie w bezpiecznym dla ciebie miejscu, w wygodnej pozycji przez kilkanaście minut wyobrażaj sobie swoje nowe asertywne zachowanie. Zaplanuj sobie kilka zdań, które mogłabyś powiedzieć. Na przykład: „Jest mi przykro, kiedy zwracasz się do mnie w ten sposób. Czy mógłbyś nie podnosić na mnie głosu?“. Wyobraź sobie kilka możliwych reakcji szefa oraz to, że w odpowiedzi na każdą z nich ty zachowujesz się spokojnie i nie tracisz pewności siebie. Poświęć kilkanaście minut dziennie na ćwiczenia, aż przygotujesz się i będziesz mógł użyć nowych umiejętności w rzeczywistości.

Co dalej? Wyobraź sobie, jak pewnie wyrażasz swoją opinię

Innym kłopotem, z którym czasem się mierzą mało asertywne osoby, jest wyrażanie własnych opinii, szczególnie tych, które mogą spotkać się z brakiem przychylności czy akceptacji. Jeśli dotyczy cię ten problem, również możesz skorzystać z siły swojej wyobraźni.

Przykładowe ćwiczenia na asertywność:

W tej sytuacji możesz wyobrażać sobie, że otwarcie i bezpośrednio wyrażasz opinię, z którą ktoś się nie zgadza, ale co do której Ty jesteś przekonany. Możesz wyobrażać sobie nawet, że zostaje przyjęta nieprzychylnie, zostaje zupełnie odrzucona lub wyśmiana. Wielokrotne wyobrażanie sobie różnych scenariuszy, sprawia, że w realnej sytuacji, gdy przedstawiamy trudną do przyjęcia przez innych opinię, możemy przestać zachowywać się defensywnie, obawiać konfrontacji i zyskać dystans wobec reakcji innych.

Dzięki asertywności pozostajemy w bardziej autentycznych relacjach z innymi. Konfrontując się, wyrażając spokojnie i wprost swoje zdanie, nawet niepopularne, pokazujemy się w całości, pozawalamy się pełniej poznać i jesteśmy prawdziwsi.

Agata Seweryn – psycholog,przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię (www.swoja-droga.pl).