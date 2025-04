Kreatywność nie jest darem, talentem - to cecha, nad której rozwojem można pracować. Szkoła daje dużo dobrych doświadczeń, ale niestety promuje często wartość jednego poprawnego rozwiązania, a także nadrzędną wagę myślenia analitycznego. Świadomie lub nie, przywiązujemy się do tego pomysłu i jest nam coraz ciężej proponować niestandardowe rozwiązania, z obawy przed popełnieniem błędu.

Dlaczego nie myślimy kreatywnie?

Bardzo ograniczający swobodne, twórcze myślenie, jest lęk przed oceną. Gdy go doświadczamy, zamiast skupić się na procesie tworzenia, przyjemności z pracy nad rozwiązaniami, radości z burzy mózgów, koncentrujemy się na tym, jak ocenią nas inni. Możemy wyobrażać sobie różne scenariusze i wypowiedzi: „To bez sensu“, „Tego nie da się przeprowadzić“, „Nie podoba mi się to, co wymyśliłeś“. Kiedy nasza uwaga podąża w tym kierunku, łatwo jest zgubić kreatywność. Mamy co najmniej kilka sposobów, jak sobie z tym poradzić. Możemy po prostu przyznać sobie prawo lepszych i gorszych pomysłów. Możemy poprosić innych o brak ocen. Możemy pracować z myślą o możliwości kilku rozwiązań. Warto mieć również w pamięci to, że duża część wynalazków, idei, powstała jako konsekwencja „błędu“. Pamięć o tym, że nasza myśl, pomysł może kogoś zainspirować i popchnąć temat dalej również bywa pomocna.

Co jeszcze ogranicza naszą kreatywność?

Niektórym na drodze do rozwinięcia skrzydeł kreatywności stoją własne, ograniczające przekonania. Najczęściej na swój temat. „Nikt nie weźmie tego poważnie“. „Na pewno się mylę“. „Nie jestem twórczy“. Takie myślenie tylko rzuca kłody pod nogi. Możemy rozpoznawać własne hamulce i próbować jest kruszyć. Na każdą ograniczającą myśl, jest co najmniej kilka innych, które mogą nas wesprzeć w rozwoju. „Uczę się twórczości“, „Pozwalam sobie na błędy, ale koncentruję się na sukcesach“, „Mogą się ze mną zgadzać, ale mają prawo się nie zgodzić“. Takie poszerzenie perspektywy, pozwala na większą swobodę.

Jak zacząć myśleć kreatywnie?

Dobra metoda rozwoju kreatywności to działanie krok po kroku. Nie warto zaprzątać sobie głowy oczekiwaniem, że już przy pierwszej próbie wpadniemy na błyskotliwy, zmieniający życie pomysł. Internet, książki pełne są pomysłów, jak się rozwijać. Możesz wykorzystywać każdą czynność – zabawę z dziećmi – to mali eksperci od twórczości. Gotowanie – zmień 1 składnik, dodaj coś od siebie. Spacer – idź inną drogą niż zwykle. Wychodzenie poza strefę własnego komfortu, pozwalanie sobie na swobodę w różnych działaniach może sprawić, że staniemy się odważniejsze i pewniejsze siebie w korzystaniu z narzędzia, jakim jest kreatywność.

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną.