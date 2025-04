Cały dzień efektywnej pracy to dla naszego mózgu spore wyzwanie. Siedzenie w biurze niekorzystnie wpływa na dotlenienie organizmu, oczy męczą się od ciągłego wpatrywania się w monitor a sama praca też bywa męcząca. Wszystko to sprawia, że czasem ciężko nam skoncentrować się na wykonywanych obowiązkach. Jak to zmienić?

W jaki sposób szybko poprawić koncentrację w pracy?

Przede wszystkim znajdź chwilę dla siebie - zmuszanie się do pracy ponad siły na dłuższą metę wcale nie poprawi Twoich wyników. Przerwij to co akurat robisz, przewietrz pomieszczenie, zrób sobie herbatę, rozprostuj plecy i weź kilka spokojnych, głębokich wdechów. Następnie zrób krótkie ćwiczenie, które pomoże Ci poprawić swoją koncentrację:

Usiądź wygodnie i wyprostuj plecy. Znajdź wyraźny punkt na wysokości oczu i postaraj się wpatrywać w niego nie mrugając przez ok. minutę. Pomóc może Ci w tym zwykła biała kartka A4 z zaznaczonym na niej czarnym punktem - powieś ją na wysokości oczu i postaraj się skupić na narysowanej kropce. Pamiętaj o świadomym oddechu - spokojnie i rytmicznie wdychaj i wydychaj powietrze.

Podczas tego ćwiczenia, przy maksymalnym skupieniu na tak banalnej rzeczy jak czarna kropka, Twoja koncentracja szybko się

wyostrzy, a w mózgu zaczną przeważać fale alfa (związane z odprężeniem ). Poczujesz się tak, jakby Twój mózg dosłownie wyrzucał z siebie wszystkie zbędne myśli.

Dagmara Gmitrzak - trenerka rozwoju osobistego, socjolog, terapeutka technik holistycznych, dziennikarka. Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, z trzyletnią specjalizacją: Pomoc społeczno-terapeutyczna. Ukończyła również trzyletnie szkolenie z Muzykoterapii i Psychodramy oraz dwuletnie podyplomowe dziennikarstwo na UW. Od 2001 prowadzi warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia dla firm. Jest autorką pięciu książek, minn: "Pokonaj stres dzięki technikom relaksacji" plus CD, "Obudź swoją kreatywność" oraz "Inteligencja serca" plus CD. www.rozwojosobisty.waw.pl