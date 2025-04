Jeśli zdarza ci się zwątpić w siebie, nie jesteś sama. Mniejsze lub większe spadki samooceny zdarzają się każdej z nas. Na szczęście nawet straconą pewność siebie można odbudować. Czasem jedyne, czego potrzebujesz, to inspirujące motto. Najlepiej takie, które padło z ust jednej z najsilniejszych kobiet w historii!

Zebrałyśmy 9 inspirujących cytatów, które mogą w tym pomóc.

Niektóre z nich na pewno w przeszłości słyszałaś, część może być dla ciebie nowa. Naszym zdaniem wszystkie są bardzo motywujące i zwyczajnie zwiększają wiarę w siebie!

Silna kobieta rozumie, że logika, zdecydowanie i siła są równie kobiece, co intuicja i wrażliwość na cudze emocje. Ceni i wykorzystuje wszystkie swoje zalety.

Gdy zamykają się jedne drzwi do szczęścia, otwierają się inne, ale my patrzymy na pierwsze drzwi tak długo, że nie widzimy tych drugich.

Każda kobieta, która rozumie problemy związane z prowadzeniem domu, będzie bliżej do zrozumienia problemów związanych z prowadzeniem kraju.

Cokolwiek robisz, bądź inna niż wszyscy – to rada którą dostałam od swojej matki, i nie potrafię wyobrazić sobie lepszej rady dla bizneswoman. Jeśli jesteś inna, wyróżniasz się.

Myśl jak królowa. Królowa nie boi się niepowodzeń. Porażka to kolejny krok do wielkości.

