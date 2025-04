Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz – zauważa w swojej słynnej fraszce Jan Kochanowski. Zdrowie jest częstym tematem twórczości znanych osób, ponieważ jest ono bardzo bliskie człowiekowi, a jego brak potrafi wywrócić życie do góry nogami. Życzenia zdrowia są chyba najczęściej składanymi przy różnych okazjach. Jak widzą zdrowie i medycynę znani ludzie? Oto wybrane cytaty zdrowotne:

Nie zgadzaj się na to, że jesteś chory. Nigdy nie mów ludziom, że jesteś chory. Nigdy do tego nie przyznawaj się sam sobie. Choroba jest jedną z tych rzeczy, którym od początku trzeba się z zasady przeciwstawiać

Co jest najśmieszniejsze w ludziach: Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie, by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze, by odzyskać zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości ani przyszłości. Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli

- Paulo Coelho.