Czarodzieje marzeń

Wielu z nas marzyło kiedyś o posiadaniu zaczarowanego ołówka, by móc narysować i otrzymać to, czego tylko zapragnęliśmy. Lata mijają, a my nadal szukamy metody na skuteczną realizację marzeń, celów, planów, pasji. Tych, którzy ją znaleźli możemy śmiało nazwać czarodziejami marzeń. Jaki jest sekret ich „magii”?

Michał Pasterski prowadzi bloga o rozwoju osobistym, opisuje techniki i sposoby na to jak kierować swoim życiem i stawać się kimś jeszcze lepszym. Twierdzi, że marzenia spełniają się tylko wtedy, gdy traktujemy je jako plany i cele, a nie abstrakcyjne wizje.

W momencie, gdy ludzie zdadzą sobie sprawę z tego, że absolutnie wszystko jest dla nich możliwe, każde marzenie powinno być równocześnie celem – mówi. - Marzenia kojarzą się niektórym z czymś niedostępnym. Natomiast marzenie jako cel to coś, na co każdy ma bezpośredni wpływ. Ten wpływ jest potrzebny do tego, by zacząć działać. Gdy nasze marzenia są również naszymi celami, z pewnością się spełnią. Gdy zapytamy siebie, co możemy zrobić, aby to marzenie się spełniło, nasz umysł sam da nam odpowiedź, a wtedy wystarczy podjąć działanie.

Piotr Jaczewski – trener Huny, wywodzącego się z Hawajów stylu myślenia i działań, który ułatwia bycie szczęśliwym, osiąganie sukcesów i spełnianie marzeń – to bez wątpienia też czarodziej. Jego czarodziejską różdżką, niezbędną do skutecznego realizowania marzeń, jest moc osobista.

Na moc osobistą składa się: zdolność do wiary w siebie, pewność, że sobie poradzimy i zrealizujemy plany, umiejętność komunikowania – mówi Piotr Jaczewski. - Moc osobista pozwala zarówno zanurzyć się w naszych fantazjach, jak i rzucić się w pogoń za marzeniami w codziennym życiu, uczyć się je realizować coraz lepiej i być wytrwałym. Bez tego z marzeń tworzą się frustrujące fantazje. Umiejętność marzenia i zdolność bycia szczęśliwym to praktycznie to samo.

Jedną z technik spełniania marzeń jest tworzenie ich mapy. Każdy marzyciel, który postrzega marzenia w kategorii celów i chce je spełnić, powinien taką mapę wykonać. Czym jest „mapa marzeń” i jak z niej korzystać?

Gdy w jednym miejscu np. na tablicy, kartce papieru czy tapecie komputera zgromadzimy symbole swoich celów i wartości - ułatwiamy sobie ich osiągnięcie – mówi Piotr Jaczewski - Mapa marzeń może stanowić zestaw wskazówek dla podświadomości, wzmacniających motywację i ukierunkowujących działania. Jej stworzenie można również postrzegać jako akt magiczny kształtujący rzeczywistość zewnętrzną. Jedni radzą, by taką mapę zrobić i o niej zapomnieć, inni - by powiesić na widoku, żeby cały czas o niej pamiętać i, od czasu do czasu, aktualizować.

Myślę, że w celu zrozumienia idei "mapy marzeń" i jej działania, najlepiej przetestować ją w praktyce.

Tworzenie „map marzeń” umożliwia m.in. portal marzymy.pl, gdzie internauci opisując marzenia, umieszczają fotografie, symbole związane z nimi, prowadzą dziennik spełniania marzeń.

Lubimy jednak czasami pobujać beztrosko w obłokach w różowych okularach, pomarzyć nie dla planów i celów, ale dla oderwania się od szarej rzeczywistości. Czy takie marzenia też można w jakiś sposób „zaczarować”? Michał Pasterski uważa, że samo bujanie w obłokach nie sprawi, że dostaniemy to, czego chcemy, ale może być bodźcem do dalszych działań. - Pozytywne myślenie i wyobrażanie sobie swojej przyszłości w różowych barwach na pewno wpłynie na nasze życie w bardzo korzystny sposób. Wyrabiając w sobie nawyk pozytywnego myślenia sprawiamy, że coraz częściej odczuwamy pozytywne emocje, a to głównie one inspirują do działania. Gdy czujemy się dobrze, przyciągamy do siebie to, co pozytywne, a ponadto nie brakuje nam

motywacji do spełnienia marzeń.



Wiele osób na drodze ku realizacji marzeń, opisuje je na blogach, na portalu marzymy.pl, gdzie również można wesprzeć marzenia innych. Dzielenie się marzeniami z innymi może przyczynić się do ich spełnienia. Michał Pasterski twierdzi, że umysł działa tak, że jeśli ktoś dowie się o naszym celu, czujemy się bardziej zobowiązani do jego osiągnięcia. Marzenie, które jest „opublikowane” ma znacznie większą siłę, niż to zachowane tylko dla siebie. Wygląda na to, że portal marzymy.pl przyczyni się do spełnienia marzeń wielu osób – kontynuuje Michał Pasterski. Tego samego zdania jest Piotr Jaczewski. - Najczęściej marzenia realizują się dzięki innym ludziom i we współpracy z nimi.

Warto rozwijać umiejętność spełniania marzeń, bo to czyni nasze życie szczęśliwym. A ludzie z natury dążą do szczęścia. Bez marzeń tracimy kolory i radość życia, z nimi zmieniamy życie w magiczne miejsce, gdzie wszystko jest możliwe – podsumowuje Piotr Jaczewski.

źródło: marzymy.pl