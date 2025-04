Niesatysfakcjonująca praca, nadwaga, ciągłe kłótnie z partnerem, ogrom obowiązków domowych… i mimo że długo możesz wymieniać rzeczy, które cię przytłaczają, to i tak nie robisz nic, aby to zmienić? Rozumiem, ryzyko, które wiąże się ze zmianą, jest ogromne, a jego podjęcie nie zawsze gwarantuje sukces, ale zastanów się, ile jeszcze możesz wytrzymać, będąc nieszczęśliwą.

Wyznacz sobie cel



Jeśli odnalazłaś w sobie tyle odwagi, aby rozpocząć zmiany na lepsze, zacznij działanie od wyznaczenia celu. Dzięki konkretnym postanowieniom będzie ci łatwiej wytrwać.

Zastanów się też dlaczego chcesz to dla siebie zrobić? Pamiętaj, nie zaczynaj zmian tylko dlatego, że radzą ci tak inni. Twoja decyzja musi być w pełni zgodna z tym co czujesz, tylko tak znajdziesz w sobie dość motywacji, żeby dotrzeć do celu. Uwierz w siebie i w swoje możliwości!

Opracuj plan działania



Wyznaczenie celu i ułożenie planu to duży krok w stronę sukcesu. Skup się na realizacji poszczególnych punktów, a jeśli pojawi się moment zwątpienia, nie szukaj wymówek i usprawiedliwień.

Wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos – zapytaj siebie dlaczego chcesz to zmienić, co dzięki temu osiągniesz, czy będziesz szczęśliwsza? Odpowiedzi na te pytania budują twoją motywację i przypominają o co walczysz.

Dzięki powtarzaniu tego schematu zmieniasz też swoje nawyki: zamiast po cukierka – sięgasz po owoc, zamiast siedzieć przed telewizorem – idziesz pobiegać. To dowód na to, że twoje wysiłki przynoszą rezultat.

Teraz, kiedy już wiesz, od czego należy zacząć, zastanów się, czy jest coś, co chciałabyś zmienić w swoim życiu. Czy wolisz zostać tu, gdzie jesteś teraz? Podjęcie świadomej decyzji jest kluczowym momentem do dalszego działania. Osiągnięcie wymarzonego celu wymaga czasu i ciężkiej pracy nad sobą. I choć czeka cię walka ze swoimi ograniczającymi myślami i słabościami, to dzięki konsekwencji, mobilizacji i wytrwałości możesz go osiągnąć. Zawalcz o swoje szczęście!

